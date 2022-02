Monter sa startup est une aventure longue et parfois difficile, qui nécessite de bien s’entourer. Et oui, si vous engagez des gens plus ou moins au hasard et que vous n’étoffez pas votre stratégie RH dès le départ, vous pourriez bien le regretter plus tard. Un recrutement raté coûte entre 40 000€ et 100 000€ à l’entreprise, et lorsqu’on est une startup, cela représente un énorme coût, que l’on ne peut pas se permettre. Mais alors, comment réussir son recrutement en startup lorsqu’on n’a pas vraiment de RH et pas nécessairement toutes les connaissances ? Voici nos conseils.

Le recrutement : un enjeu de taille pour les start-up

Un projet de startup évolue rapidement dans les premières années et chaque personne qui intègre ce genre de structure peut avoir un impact sur son avenir. Les moyens sont souvent limités et c’est pourquoi il est nécessaire de veiller à faire des recrutements efficaces.

Recruter une personne représente des dépenses(diffusion d’annonces…), mais aussi du temps pour la former, l’intégrer, l’équiper… En startup comme dans toutes les autres formes d’entreprise, il est important de percevoir le recrutement comme un investissement sur le long terme. Plus vous prenez soin de recruter la bonne personne, plus vous avez de chance de limiter les coûts RH et d’assurer la pérennité de votre entreprise.

Comment bien recruter dans une start-up ?

Vous l’avez compris, bien recruter est essentiel pour une startup pour laquelle chaque personne est un rouage d’une machine qui se construit et évolue. Mais alors, comment faire pour trouver LA perle rare et la faire adhérer à votre structure pour le meilleur et pour le pire ? Voici quelques étapes et conseils dédiés au recrutement en startup.

Définir les bons profils à recruter

Avant de vous lancer dans un recrutement, vous devez penser en profondeur à vos besoins. Prenez le temps de définir les postes clé qui ne peuvent pas attendre et les postes annexes qui pourront être ouverts dans un second temps. N’oubliez pas que certains profils à doubles casquettes (compta / administration, comm/marketing…) peuvent être intéressants pour vous, plutôt que de recruter deux personnes différentes et de multiplier le coût par deux.

Trouver des candidats qualifiés

Une fois que vous avez défini les différentes fiches de postes, vous devez vous mettre en quête de candidats pertinents. Pour cela, vous pouvez utiliser différents canaux :

Les réseaux sociaux : l’endroit idéal pour soigner votre marque employeur, diffuser vos annonces et attirer les candidats. Privilégiez des réseaux professionnels comme Linkedin.

Les jobboards : des outils incontournables pour diffuser vos annonces à une très grande audience et obtenir des candidatures rapidement. Parmi les plus connus : Pôle Emploi, RegionsJob, Monster, Indeed…

Les algorithmes de matching : disponibles sur différentes plateformes de recrutement comme Bruce, ils sélectionnent automatiquement des profils pertinents en fonction de vos critères de recherche, pour vous faire gagner du temps.

Pour trouver les bonnes personnes, vous ne devez pas toujours attendre que celles-ci viennent vers vous et répondent à votre annonce. Le talent dont vous avez besoin ne vous connaît peut-être pas et vous devez donc tout faire pour le trouver. Pour cela, n’hésitez pas à prospecter vous-même pour aller dénicher des personnes qui correspondent à vos attentes, sur les réseaux professionnels notamment.

Mettre en place une phase d’entretiens efficace

L’organisation des entretiens d’embauche est une partie importante dans le recrutement en startup. Vous devez à la fois réussir à juger correctement le candidat tout en lui donnant envie de rejoindre votre aventure.

Pour gagner du temps, proposez une première phase d’entretiens vidéos (en live ou en différé), afin de permettre aux candidats de se présenter, de parler d’eux et les initier à l’univers de votre startup. Vous pourrez ainsi réduire votre liste et faire une première sélection.

Après cela, vous pourrez organiser des entretiens physiques au sein de vos locaux. Durant ces échanges, veillez toujours à garder un esprit ouvert et à ne pas vous focaliser uniquement sur l’expérience ou les connaissances techniques des candidats. Si certaines compétences de base sont nécessaires pour occuper les fonctions, ne négligez pas les soft skills et les qualités humaines des postulants, qui peuvent avoir toute leur importance dans des petites structures comme les startups.

Fidéliser ses collaborateurs

Une fois que vous avez recruté votre candidat idéal, vous devez tout faire pour lui donner envie de rester. Pour cela, pensez à soigner l’accueil collaborateur dès les premiers jours au sein de votre startup, en ayant pris soin de préparer son arrivée, en le présentant à vos équipes et en l’aidant le plus possible à bien s’intégrer dans les premières semaines suivant l’embauche.

Au fil du temps, pensez à faire des points avec lui pour connaître son retour d’expérience, vous assurer qu’il n’a pas de besoins particuliers et mettez en place un management adapté pour le fidéliser un maximum dans la durée.

Quel(s) outil(s) pour bien recruter en start-up (et ailleurs) ?

Le recrutement en startup n’est pas une mince affaire, mais cela est loin d’être une épreuve insurmontable, à condition de suivre les quelques conseils dispensés dans cet article et de s’équiper des bons outils de recrutement. Si vous souhaitez réellement gagner du temps et recruter efficacement, misez sur une plateforme de recrutement complète comme Bruce. Celle-ci vous permettra de :

Diffuser vos annonces sur l’ensemble des jobs boards les plus utilisés,

Centraliser et trier les candidatures,

Utiliser un algorithme de matching pour trouver rapidement une shortlist de candidats répondant à vos critères de recherche,

Organiser des entretiens vidéos pour réduire le volume de candidatures,

Gérer la partie administrative du recrutement.

L’opportunité de bien recruter tout en gagnant du temps ! Deux aspects essentiels pour les start-up early stage.