Notre époque est à n’en pas douter celle de la connectivité et des réseaux. Grâce au smartphone, nous sommes désormais en contact permanent avec nos groupes d’amis, nos espaces de vie professionnelle ou encore nos possibilités de consommation. Cette ouverture au monde via le petit écran tactile n’en est sûrement qu’à ses débuts et chaque année de nouvelles explorations techniques viennent enrichir notre expérience de vie. Et avec les bornes interactives de Iagona, c’est encore un pas de plus vers la simplification de nos vies qui s’effectue dans les magasins. Présentation.

Une borne interactive pour dynamiser votre espace de vente

Une borne interactive d’accueil digitale, c’est d’abord un point d’ancrage pour votre clientèle et un moyen idéal pour la fidéliser. En effet, dans des espaces aussi variés que des structures de santé, des hôtels et restaurants ou bien sûr des commerces, la borne digitale est un formidable outil pour faciliter le repérage et l’orientation du client. Cette solution connectée permet de fluidifier l’accueil en point de vente et par là même de limiter les besoins en personnel.

En outre, l’intégration des bornes interactives de Iagona à votre espace de vente auront pour effet non seulement de l’embellir et de l’enrichir mais aussi de lui donner un aspect de sérieux professionnel et de compétences techniques, deux atouts majeurs dans la conviction des clients d’aujourd’hui. Mais au-delà de son esthétisme contemporain, ce sont surtout ses fonctionnalités qui font de cette borne un aménagement indispensable des entreprises d’aujourd’hui.

Interactivité et expérience client optimisée

En effet, l’enrichissement de l’expérience client est désormais une priorité pour la plupart des entreprises. Ceci s’explique avant tout par l’augmentation de la concurrence dans presque tous les secteurs de l’économie, une concurrence due notamment à la croissance du e-commerce et à l’explosion des échanges de marchandises mondialisés. Pour se distinguer, il est donc nécessaire d’offrir une expérience en plus au client et ceci passe souvent par l’outil connecté.

Les bornes interactives de Iagona sont ainsi conçues pour afficher toutes sortes d’informations utiles au client. Il pourra par exemple y trouver un plan d’accès dans une galerie commerciale, une application en lien avec les services d’un magasin ou encore des informations essentielles comme le temps d’attente avant d’être pris en charge par exemple. Enfin, la borne pourra faire office de diffuseur publicitaire et commencer à convaincre votre client avant même qu’il ait rencontré un vendeur !

Les bornes interactives de Iagona, des outils à la pointe technologique

Pour être aussi performantes, les bornes interactives de Iagona sont équipées des meilleurs logiciels et composants technologiques du marché. L’entreprise opère d’ailleurs une veille constante des progrès techniques afin de sans cesse actualiser ses modèles et offrir le meilleur de l’interactivité à ses clients. A tel point que la borne interactive peut aujourd’hui accompagner les vendeurs dans leur tâche en leur fournissant de multiples informations sur les clients.

En effet, la borne interactive peut être très utile pour qualifier les besoins des clients et ainsi les orienter directement vers le secteur ou le vendeur le plus à même de répondre à ces besoins. Elle pourra même parfois réaliser elle-même les ventes grâce à son interface connecté ou bien récupérer des données clients à l’aide de questionnaires de satisfaction par exemple. En bref, c’est un outil puissant qui optimise votre esthétisme, votre relation clientèle et vos ventes ! Que demander de mieux à une simple borne ?