Le nettoyage d’une piscine est, plus que tout, une affaire de santé. Ceux qui aiment plonger dans l’eau, ou faire des longueurs pour se détendre ou se muscler, ont en effet besoin que l’eau soit propre, afin d’éviter que n’importe quel germe ne s’y développe. Or, il ne s’agit pas simplement de l’eau, qui peut être le vecteur de bactéries, mais aussi du bassin lui-même.

Les saletés qui tombent à la surface ont tendance à couler ou bien à se masser le long des parois, en particulier sur la ligne d’eau. Donc en plus des traitements habituels, recommandés par les piscinistes, il est nécessaire de nettoyer le revêtement de la piscine. Pourtant, cette tâche peut s’avérer aussi peu valorisante que chronophage et éreintante. Comment faire alors, pour que la piscine soit impeccable et l’eau cristalline ? Il suffit de se procurer un robot de piscine électrique et de le laisser nettoyer le bassin lui-même.

Le robot nettoyeur électrique est autonome

Pourquoi est-ce que le robot de piscine électrique est le meilleur des appareils de nettoyage pour les bassins résidentiels ? Tout simplement parce que c’est celui qui nécessite le moins l’intervention humaine. En effet, voilà comment il fonctionne :

on le connecte à un transformateur électrique celui-ci se branche sur le secteur, via une prise électrique classique on place le robot pour piscines électrique dans l’eau (sans danger pour l’utilisateur car doté d’un moteur électrique basse tension) on appuie sur un bouton le robot parcourt toute la piscine, nettoie le bassin en brossant le fond, voire les parois et la ligne d’eau, selon le modèle ce faisant, il aspire et filtre les impuretés (ses filtres sont intégrés) une fois que son cycle, préprogrammé ou programmable à loisir, est terminé, on ressort le robot de l’eau on extrait ses filtres et on les passe au jet d’eau

Voilà donc pourquoi on peut dire qu’il n’a pas besoin de qui que ce soit pour nettoyer une piscine et que, pour son utilisateur, c’est certainement ce qu’il y a de plus simple pour avoir une piscine impeccable.

Le robot de piscine électrique est performant

Le gros avantage du robot de piscine électrique, c’est qu’il est capable de nettoyer une piscine comme aucun autre appareil.

Le brossage du revêtement

Les robots de piscine électriques de la marque Dolphin sont dotés d’une brosse qui se situe à l’avant de l’appareil. Les chenilles sont situées juste derrière elle. Elles sont actionnées grâce à l’énergie électrique et permettent au robot d’avancer, une fois qu’il s’est posé au fond de l’eau.

En parallèle, la brosse est mise en marche et elle tourne sur elle-même, à une vitesse deux fois plus rapide que le moteur qui entraîne les chenilles, ce qui a pour conséquence que tout en avançant, le robot brosse activement le revêtement de la piscine, quel qu’il soit : liner, PVC, polyester, béton… il existe des brosses adaptées à tous les types de revêtements.

L’aspiration et la filtration des impuretés

Tout en parcourant le bassin, le robot électrique brosse et soulève les saletés, même celles qui sont incrustées sur le revêtement de la piscine. Entraînées sous le robot par l’action de la brosse et le mouvement vers l’avant, toutes les impuretés qui sont extraites sont ensuite aspirées à l’intérieur de l’appareil.

Là, un système de filtres les retient et c’est donc de l’eau propre qui ressort dans la piscine après le passage du robot. Pour certains modèles de robots de piscines électriques (comme les gammes Dolphin), on trouve deux types de filtres, l’un pour les plus gros débris, l’autre plus les particules fines.

Les robots électriques pour piscines sont intelligents

Le fait qu’ils soient alimentés à l’électricité permet aux fabricants de robots électriques de piscines (moteurs basse tension) de les doter de diverses technologies :

un système de scan intelligent, qui analyse les distances entre deux parois, pour optimiser les déplacements de l’appareil sous l’eau

une détection des objets ou jouets qui auraient pu tomber au fond du bassin, qui permet de les contourner au lieu de buter contre eux et de s’arrêter

un pilotage à distance grâce à une télécommande

une connectivité toute moderne (Wifi, Bluetooth®) , qui permet non seulement de guider le robot dans ses déplacements, mais aussi de lancer un programme choisi, parmi plusieurs pré-enregistrés

un système de rappel du robot pour qu’il s’approche du bord quand il a fini de nettoyer la piscine.

Demain, qui sait de quoi seront capables les robots des prochaines générations, avec l’avancée des technologies numériques ?