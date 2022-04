Tout d’abord, il y a vraiment une perturbation de tous les secteurs de l’industrie. Tout, des secteurs de l’information et du divertissement comme le casino en ligne Quebec, qui peut imaginer des publicités qui comprennent vos émotions lorsque vous les regardez en utilisant l’apprentissage automatique ; à la fabrication, où les robots d’une chaîne de production peuvent apprendre en temps réel en fonction de ce qu’ils perçoivent. Vous pouvez imaginer un bras de robot dans une usine qui se refabrique automatiquement lorsque l’objet qu’il met dans des cartons change de forme. Chaque secteur évolue et même les frontières entre les secteurs industriels s’estompent, à mesure que l’impression 3D et l’apprentissage automatique se rejoignent, par exemple ; que la fabrication et l’information ; ou la fabrication et le corps se rejoignent.

Que faut-il faire pour s’assurer que leurs avantages sont maximisés et que les risques associés sont maîtrisés ?

Si vous envisagez l’avenir de l’informatique comme une convergence du biologique, du physique et du numérique (et de la quantique post-numérique), en prenant comme exemples l’impression 3D, la biotechnologie, la robotique pour les prothèses, l’internet des objets, les véhicules autonomes, d’autres types d’intelligence artificielle, vous pouvez voir à quel point la vie va changer. Nous devons nous assurer que ces développements profitent à l’ensemble de la société, pas seulement aux membres les plus riches de la société qui pourraient vouloir ces prothèses, mais à toutes les personnes qui en ont besoin.

L’une de nos premières questions au sein du Conseil sera la suivante : comment établir une gouvernance pour une innovation équitable ? Comment favoriser les avantages équitables de ces technologies pour chaque nation et chaque personne dans chaque nation ? Et, la gouvernance descendante est-elle le bon modèle pour contrôler l’utilisation de ces technologies, ou l’éducation éthique ascendante de ceux qui s’engagent dans le développement des technologies et leur distribution, est-elle une meilleure façon de réfléchir à la manière d’assurer une utilisation équitable ?

Je crois que tous les technologues doivent garder à l’esprit un modèle de technologie multi-niveaux et multi-parties qui prend en compte le technologique, mais aussi le social, le culturel, le juridique, tous ces aspects du développement. Tous les technologues doivent être formés à la fois sur le plan humain et sur le plan technologique afin qu’ils comprennent les utilisations auxquelles leur technologie pourrait être destinée et réfléchissent aux utilisations qu’ils souhaitent en faire.

Quelle technologie ou quel gadget aimeriez-vous le plus voir d’ici à 2030 ?

Dans mon propre travail, je m’engage à faire en sorte que la technologie rassemble les gens plutôt que de les séparer. Il y a eu une certaine crainte que le fait que tout le monde regarde son téléphone portable toute la journée nous sépare les uns des autres ; que nous ne construisons plus de liens avec les autres. Mon propre travail vise à garantir que les liens sociaux et les relations entre les personnes, et même la relation entre nous et notre technologie, soutiennent une infrastructure sociale, afin que nous n’oubliions jamais ces valeurs qui font de nous des êtres humains.

À mon avis, ce n’est pas un gadget en particulier que je veux voir, ce sont des gadgets qui garantissent que le lien entre les gens est non seulement maintenu, mais renforcé, que la compréhension entre les nations et entre les individus est améliorée grâce aux technologies que nous rencontrons.