Les seniors souffrent beaucoup de l’isolement involontaire et de ses conséquences. Afin de venir à bout de ce problème de société qui ne cesse de prendre de l’ampleur, des solutions de téléassistance ont été développées pour leur permettre de se sentir moins seuls, tout en pouvant continuer à vivre chez eux en toute autonomie. Pratiques, elles sont de plus en plus adoptées par les personnes âgées et leurs familles. Nous vous en disons plus ici.

En quoi consiste la téléassistance pour les seniors ?

La téléassistance est un système électronique qui est connecté à un centre d’appel et qui permet aux seniors de donner l’alerte lorsqu’ils se sentent mal ou quand un incident survient. Dans ce sens, on peut dire qu’elle aide à rompre la solitude. C’est ce que propose la téléassistance Présence Verte pour les seniors qui existe depuis des années et qui aide les personnes âgées à mieux vivre leur isolement. Déjà adoptée par des centaines de milliers de seniors à travers toute la France, la téléassistance est avantageuse sur de nombreux plans.

Pourquoi opter pour une téléassistance pour lutter contre la solitude ?

De nombreuses raisons expliquent le succès de la téléassistance. Son fonctionnement est par exemple très simple et fait intervenir trois acteurs : les seniors, leurs proches et une centrale d’écoute. Lorsque l’abonné se retrouve dans une situation à risque, il lui suffit de déclencher manuellement une alarme ou celle-ci se met automatiquement en marche grâce à des capteurs. La centrale d’écoute est alors systématiquement prévenue et elle contacte les proches du senior. En cas d’urgence, ce sont plutôt les secours qui sont alertés et qui interviennent dans de brefs délais chez la personne âgée.

De plus, les dispositifs de téléassistance se déclinent en plusieurs types. Vous avez par exemple les médaillons qui se portent à la main ou autour du cou et qui peuvent être utilisés partout, et ce, même dans les salles de bains où les risques de chute sont plus élevés. En raison de leur praticité, les montres sont également assez privilégiées comme dispositifs de téléassistance. Toutefois, tout comme les médaillons, elles doivent être portées en permanence par la personne âgée. Si celle-ci s’en sépare au moment d’aller dormir, des dispositifs comme les tirettes ou poires d’appel (souvent installés au-dessus du lit) prennent la relève et permettent d’envoyer des SOS en cas de besoin. Quant aux capteurs de mouvements, ils s’installent à des endroits bien précis et envoient systématiquement des alertes à la centrale d’écoute lorsque des anomalies sont détectées. Des solutions mobiles qui utilisent la technologie GSM ainsi qu’un GPS sont aussi proposées aux seniors et peuvent être utilisées en dehors de la maison.

Par ailleurs, la téléassistance est disponible tous les jours, et ce, 24heures/24. Ce qui permet aux seniors de bénéficier d’une écoute attentive et d’une intervention rapide au moindre incident, même s’ils sont isolés. Il faut aussi souligner que les coûts qui sont proposés en matière de téléassistance sont très accessibles. En outre, les dispositifs utilisés ne sont pas encombrants et permettent de répondre aux besoins des seniors qui manquent d’autonomie.