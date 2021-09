Cela fait déjà environ trente ans que le PowerPoint domine le monde des logiciels de présentation. Cependant, les temps changent, les choses évoluent et de nouveaux logiciels sont apparus pour mettre un terme à son règne solitaire. D’excellentes alternatives à PowerPoint existent désormais et offrent de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Voici quelques-uns des meilleurs logiciels capables de rivaliser avec celui de Microsoft.

Les avantages et inconvénients de PowerPoint

PowerPoint, le logiciel proposé par Microsoft offre aux utilisateurs la possibilité de concevoir des présentations électroniques des diapositives. Il permet d’utiliser des textes, photos, dessins, tableaux, illustrations, et vidéos pour faire un exposé. Il est utilisé pour des présentations d’affaires, mais aussi celles éducatives. Comme tout logiciel, il a des avantages, mais aussi des inconvénients.

Les avantages de PowerPoint

Les principaux avantages de PowerPoint sont la facilité, la simplicité, la créativité et la flexibilité. Il offre de nombreux modèles prédéfinis et mises en page qui permettent aux utilisateurs de jeter les bases de la présentation dans son aspect global. Par exemple, ils vous permettent de déterminer la façon dont le titre, le texte et les graphiques s’afficheront sur chaque diapositive. Il est aussi possible d’utiliser un modèle vierge si vous désirez créer votre propre mise en page.

Avec PowerPoint, il est très facile de modifier les diapositives lors de la présentation. Vous pouvez changer les informations sur les diapositives déjà finies, supprimer, ajouter, et ré-organiser des diapositives. Ce logiciel est très facile à utiliser, mais, il est toujours mieux de faire appel à une agence PowerPoint pour les présentations importantes.

Les inconvénients de PowerPoint

Il est aussi possible de faire face à certains problèmes lors de la préparation d’une présentation avec PowerPoint. La plupart des gens trouvent que ce logiciel est facile d’utilisation, mais il nécessite certaines compétences pour une présentation réussie. Une personne avec une petite expérience informatique peut avoir du mal à l’utiliser.

Le système de besoin est aussi un inconvénient de PowerPoint. Il nécessite en effet de se munir d’un ordinateur, un écran, un projecteur, et d’utiliser l’électricité. Les difficultés techniques également sont un risque à ne pas sous-estimer. C’est pour ces raisons qu’il est recommandé de recourir à une agence PowerPoint pour vos présentations.

Les avantages et inconvénients des autres logiciels de présentation

Il existe une multitude d’alternatives PowerPoint qui offrent des fonctionnalités aussi intéressantes que les siennes. Les logiciels décrits ci-dessous sont quelques-uns parmi les autres outils de présentation qui sont disponibles.

CustowShow

Cette alternative PowerPoint combine un outil de présentation basé sur la conception et offre des options de livraison multiplateforme. Il est très inspirant pour concevoir, gérer et livrer des présentations. Ses principaux avantages sont :

la grande variété de modèles de présentation qu’il offre ;

la facilité de créer des diapositives personnalisables avec des ajouts de médias ;

la possibilité de partager les présentations avec beaucoup de personnes.

Slides

Slides est un outil convivial qui comprend un tutoriel pour les débutants. Il offre aussi à ses utilisateurs, la possibilité de copier la mise en page et la conception d’autres personnes pour leur contenu.

Moovly

Il s’agit d’un éditeur cloud complet html5 qui offre plus d’un million d’images, de vidéos et de sons gratuits. En premium, il en offre plus d’une centaine de millions de médias. Il permet de faire des publications sur les réseaux sociaux et a des capacités d’exportation et de téléchargement.

Canva

Canva fournit une large gamme de prestations parmi lesquelles vous pouvez choisir. Il vous offre aussi des millions d’images disponibles en premium. Vous pouvez aussi télécharger les fichiers dans plusieurs formats.

En somme, il existe de nombreuses alternatives PowerPoint parmi lesquelles vous pouvez choisir. Quatre d’entre elles sont énumérées dans cet article, mais il en existe beaucoup d’autres.