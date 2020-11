Alors que la crise sanitaire mondiale secoue nos modes de vie et nos habitudes de consommation, de nouveaux modèles économiques profitent de cette situation particulière pour s’enraciner dans le paysage économique. La marketplace, autrement dit la plateforme permettant de vendre des produits ou des services à une clientèle connectée, est en plein essor et il semble qu’elle doive le rester car elle correspond parfaitement aux attentes des consommateurs d’aujourd’hui et de demain.

Certains chiffres sont éloquents. En 2021, les prévisionnistes annoncent que 33% des ventes en ligne transiteront via les marketplaces et le marché de services professionnels est certainement la branche de l’économie numérique qui devrait profiter le plus de cette tendance. La solution de marketplace de service donc un formidable levier à destination des consultants indépendants pour monétiser leurs services tout en offrant des fonctionnalités toujours plus intéressantes à leurs clients. Explications.

Une solution de marketplace de service personnalisée

De nombreux domaines d’expertise sont bien souvent limités dans la monétisation de leurs compétences par la difficulté à rencontrer leur public. En effet, les experts de la formation, du digital, du coaching ou encore du bien-être et de l’enseignement sont des interlocuteurs privilégiés pour améliorer l’activité des entreprise ou le quotidien des particuliers. Pourtant, repérer ses éventuels clients et leur transmettre son savoir demande des outils adaptés dans le monde à la fois éclaté et connecté qu’est le nôtre.

Pour cela, il existe désormais une solution de marketplace de service personnalisée et efficace : Skod. Son objectif est d’offrir aux professionnels de la prestation de conseil en ligne une solution complète et efficace pour leur permettre de transmettre leur savoir. Solution marketplace entièrement personnalisée et clés en mains, elle facilite le lancement de votre activité en ligne et vous permet de bénéficier des nombreuses fonctionnalités qu’elle inclut.

Les fonctionnalités de votre marketplace

La solution de marketplace de service Skod est un véritable outil polyvalent qui permet à chaque professionnel du conseil en ligne d’utiliser différents vecteurs de communication pour exercer leurs compétences. Ceux-ci pourront ainsi proposer à leurs propres clients des solutions de contact via la consultation téléphonique, un live chat, un service de messagerie ou des sessions de vidéo-conférence. Cette polyvalence est gage de sérieux pour le professionnel du conseil et lui permet de monétiser ses compétences tous azimuts.

Mieux encore, la solution Skod propose aussi des outils plus avancés comme par exemple un système de gestion automatisée des devis. Construit d’après vos besoins et les particularités de votre activité, il vous permet de répondre avec efficacité et réactivité aux sollicitations de vos clients tout en vous concentrant sur votre cœur de métier. En effet, Skod, c’est aussi la garantie de voir les tâches administratives les plus rébarbatives automatisées et de bénéficier d’indicateurs précis pour développer votre business.

Skod, un atout pour développer votre business !

La solution de marketplace de service Skod inclut en effet un suivi de vos activité grâce aux tableaux de gestion. Ceux- ci vous permettent d’évaluer vos actions et, au besoin, de les adapter. L’ensemble des fonctionnalités de la solution sont en outre personnalisables pour les ajuster à votre image de marque. L’automatisation vous permet également de vous soulager de tâches chronophages qui empiètent sur l’exercice de votre métier.

Avec Skod, vous bénéficierez par exemple d’un système de gestion des rendez-vous clients, d’une facturation automatique de vos prestations de conseils mais aussi d’un panel d’outils pour sécuriser vos transactions bancaires. Vous pourrez même vous appuyer sur l’automatisation des SMS et e-mails, ce qui vous permettra de normaliser et de simplifier la communication interne à votre entreprise mais aussi de fidéliser votre clientèle En bref, Skod, c’est l’outil indispensable du prestataire de conseil de notre temps !