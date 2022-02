Avoir un blog c’est en quelque sorte, avoir un journal dans lequel il est possible d’écrire différents types de thématique. Il est possible de parler de ses passions, de ses voyages, etc. Avoir un blog c’est également avoir un outil pour se faire connaitre. Que ce soit pour un but commercial ou autre, il peut être usé pour promouvoir quelque chose. Cependant, il faut savoir bien choisir quelle plateforme utilisée pour concevoir le blog.

Les éléments qu’il faut prendre en compte

Avant de penser créer un blog, choisir une plateforme pour l’héberger est une étape incontournable et évidente. Comme il existe de nombreuses plateformes sur le net, le choix peut être difficile. Habituellement, ces outils de blogage font partie de la catégorie des systèmes de gestion de contenu ou CMS. Ils permettent donc de faire des publications diverses sur le web.

Le site diblogotus propose un comparatif complet des meilleures plateformes de blog gratuit. Il est possible de les voir. Mais avant, il est nécessaire de comprendre quelques éléments et de avoir que le but de la recherche de la meilleure plateforme blog est de trouver un CMS permettant de profiter de diverses fonctionnalités clés. Ce sont :

les options d’éditions de texte intégrées : comme il s’agit d’un journal, il doit permettre de faire des publications textuelles de toutes les sortes et ainsi, fournir des options relatives à cela.

la fonctionnalité de commentaires : pour bien développer un blog, il est nécessaire d’avoir une section de commentaires florissante. Toutefois, le blog doit avoir une fonctionnalité permettant d’avoir la main mise sur ces commentaires, c’est-à-dire d’avoir la possibilité de les modérer.

la possibilité de personnaliser : une grande majorité des plateformes proposant la conception de blog permet désormais de faire des personnalisations en fonction des besoins et des convenances des usagers. Elles mettent à leur disposition des modules complémentaires pour faciliter la customisation. De cette manière, les propriétaires de blog peuvent à leur tour, ajouter des fonctionnalités répondant à leurs besoins.

la facilité d’usage : la conception d’un blog ne doit pas être complexe. Cette opération doit être à la portée de tout le monde sans être obligatoirement un as du développement web. L’idéal même est de trouver une plateforme qui propose une manuelle ou une sorte de mode d’utilisation.

La possibilité d’évolution : l’évolutivité est importante en matière de blogging. Comme internet ne cesse de se développer, il est nécessaire de suivre les changements. La plateforme doit alors être apte à gérer plusieurs contenus sans ralentir. Ainsi, le blog peut avoir un bon potentiel.

Quelles sont les plateformes les plus connues ?

Certes, la liste des plateformes qui proposent la création de blog est longue. Cependant, il existe certaines qui sont particulièrement prisées des usagers et qui sont donc plus connues que d’autres. C’est le cas de wordpress, drupal, joomla, tumblr, blogger ou encore pyro et jekyll.

Il faut noter que chaque plateforme a ses propres caractéristiques, donc ses avantages et ses petits inconvénients. Il est donc nécessaire de bien s’en informer avant de se lancer dans la création de blog.