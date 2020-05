Ces vingt dernières années, les objets connectés ont envahi tous les domaines de la vie quotidienne et tous les secteurs d’activités. Grâce aux progrès de la technologie, de nombreux objets connectés voient le jour régulièrement. Par ailleurs, les fonctionnalités de ces gadgets révolutionnaires ne cessent de s’étendre.

Les premiers objets connectés

Le premier objet connecté a vu le jour en 2003. Il s’agit de la Lampe DAL, conçue et distribuée par la société Violet et créée par Rafi Aladjian, fondateur du premier opérateur Internet français FranceNet et du fournisseur de connexion Wi Fi Ozone. Il s’agit d’une Lampe constituée de 9 LEDs. La couleur de la lumière change suivant la variation des données liées à différents événements : le taux de pollution dans l’air, la Bourse, les alertes Google, etc.

Ralif Aldjian est également à l’origine du deuxième objet connecté, sorti en 2005, à savoir : Nabaztag. Cet objet connecté au Wi Fi, en forme de petit lapin, lit les courriels à voix haute, annonce la météo, donne les titres des actualités, diffuse de la musique, projette des signaux visuels… Cet objet connecté est toujours disponible sur le marché, sous le nom Karotz.

Les objets connectés révolutionnent tous les domaines de la vie

Les objets connectés intègrent des fonctionnalités toujours plus poussées et ont, ainsi, conquis tous les secteurs, dépassant les domaines du travail et des loisirs.

Le secteur de la santé a notamment connu un véritable renouveau grâce aux différents objets connectés qui fournissent des informations sur l’état de santé de l’utilisateur, comme le tensiomètre, le glucomètre, la balance, le pilulier connecté. Ces gadgets innovants sauvent des vies.

Les objets connectés ont aussi fait évoluer le secteur de la sécurité des personnes et celui de l’habitation. On parle notamment de maisons connectées. Ces habitations sont équipées de dispositifs de sécurité connectés comme les alarmes qui alertent les propriétaires d’une intrusion via le smartphone et/ou d’appareils électroménagers connectés, à l’exemple des machines dont la mise en marche et la mise à l’arrêt peuvent être commandées à distance.

Les objets connectés dévoilés récemment

Parmi les derniers objets connectés dévoilés récemment, on retrouve :

Le Withings Sleep Analyzer, présenté officiellement le 28 avril dernier. Ce détecteur analyse les ronflements pour déterminer si l’utilisateur doit se rendre auprès d’un médecin pour bénéficier d’un suivi spécifique pour soigner l’apnée du sommeil,

Google a officiellement présenté sa paire de semelles connectées, destinées aux joueurs de foot qui souhaitent mesurer leurs performances sur le terrain. Les exploits des footballeurs peuvent être ajoutés sur l’application mobile Fifa Mobile et permettent d’accéder à des avantages dans le jeu vidéo. Cet objet connecté fait partie du projet Jacquard de Google et est né d’un partenariat entre le géant du web, Adidas et Electronic Arts.

Arrivé sur le marché français en février, le Phonesoap est un boîtier qui désinfecte votre smartphone grâce à la technologie UV. Le Phonesoap élimine 99,9 % des bactéries qui se trouvent sur l’appareil mobile en seulement 4 minutes.

Pour avoir davantage d’informations sur ces dernières sorties en date et pour rester au courant de toutes les actualités des objets connectés, rendez-vous sur le site web spécialisé https://www.neoproduits.com/category/actu-produits/objets-connectes/.