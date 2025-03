L’année dernière, AMD s’est plutôt fait discrète sur le marché des cartes graphiques. La firme prévoit un retour en force pour 2025 grâce à sa nouvelle architecture baptisée RDNA 4. Cette dernière remplace la RDNA 3 version lancée en 2022 avec Radeon RX 7000. La Radeon RX 9000 sortira d’ici la fin du premier trimestre.

Un lancement raté et retardé malgré la hype autour

Attendue dès le mois de janvier, la nouvelle Radeon RX 9000 ne verra le jour qu’en mars. David McAfee en personne, vice-président et directeur général des CPU Ryzen et des cartes graphiques RADEON, a confirmé cette période sur le réseau social X. Raté et retardé, son lancement durant le CES 2025 a pourtant fait l’objet d’une véritable hype.

Ce faux départ a laissé les visiteurs perplexes à la sortie de la conférence d’AMD. Ils ont attendu des innovations et des indications de performance avec l’IA, le ray tracing, etc. De plus, la firme a avancé des arguments qui ne tiennent pas forcément la route. Elle a déjà réalisé la présentation de son architecture avant cet évènement.

Un ajournement de la sortie lié à des défaillances de pilotes

Toujours selon David McAfee, l’ajournement de la sortie de la Radeon RX 9000 s’explique par la complexité des lancements des solutions graphiques. Les puces fonctionnent déjà de manière optimale dans les laboratoires d’AMD. Elles répondent en tout point aux objectifs et aux exigences de la firme en termes de puissance et de performances.

En réalité, deux impératifs ont conduit à ce report et l’absence de la nouvelle architecture lors du CES 2025. Le premier concerne les pilotes qui souffrent encore de quelques bugs, ce qui laisse du temps pour les améliorer. Le second porte sur la volonté d’AMD de constituer suffisamment de stocks au moment la commercialisation des puces. Plusieurs revendeurs en disposent déjà, mais attendent le feu vert d’AMD pour les mettre en vente.

Des innovations significatives pour des performances accrues

La communauté technologique à travers le monde s’attend à des innovations notables avec la Radeon RX 9000. Cette architecture devrait permettre de jouer aux jeux en ligne sécurisés au Canada. Pour les amateurs de jeux de casino virtuels, ils profitent d’une meilleure expérience utilisateur. Les jeux gagnent en fluidité avec un graphisme de qualité. Bien entendu, cette nouveauté ravira également les gamers.

En attendant, ils prennent leur mal en patience jusqu’à la sortie officielle. AMD finalise les matériels et les logiciels qui incluent quatre modèles : la RX 9050, la RX 9060, la RX 9070 et la RX 9070 XT. Conçues pour rivaliser avec les RTX 50 de Nvidia, elles reposent sur la technologie RDNA 4 et sont alimentées par l’IA. Elles bénéficient aussi des dernières générations de moteur d’affichage Radiance et de ray tracing. Par exemple, avec ses 64 unités de calcul (4096 processeurs de flux), ses 16 Go de VRAM à 20 Gbit/s sur bus 256 bits et sa fréquence boost de 2970 MHz, la RX 9700 XT promet des performances graphiques élevées.