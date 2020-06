Les entreprises disposent toutes (ou presque) d’un outil informatique, aussi bien d’un ordinateur que d’un smartphone. Depuis quelques années déjà, les médias évoquent des « piratages », des « tentatives de hack », des « hackers », des « vols de données », des « bases de données piratées »… Qu’est-ce que cela signifie au juste ? Cela signifie qu’il y a des personnes malintentionnées (les hackers) qui veulent du mal à des entreprises. Et quoi de plus « grave » que de voler une base de données où il y a toutes les informations personnelles de l’entreprise et de ses clients ? Cela peut être dangereux et mettre en péril l’avenir de la société.

Pour s’en prémunir, il existe des professionnels qui travaillent dans l’univers de la cybersécurité. Ces personnes ont une formation spécifique leur permettant de protéger la société contre les pirates du net. La bonne nouvelle est qu’il s’agit d’une formation accessible à toutes et à tous.

Qu’est-ce que la cybersécurité ?

La cybersécurité est la protection de toutes les données, logiciels et matériels qui sont connectés à Internet et doivent être sécurisées et inaccessibles aux personnes qui n’en ont pas l’autorisation. On pourrait l’assimiler à des maisons au sein d’une commune. Si vous n’avez pas la clef (donc l’autorisation), vous ne pourrez pas intégrer l’intérieur du bien immobilier (la donnée informatique). Si vous rentrez par effraction dans la maison, vous avez commis un délit. La personne qui force un accès à une donnée a commis un délit, plus communément appelé le piratage.

Pour s’en prémunir, les personnes qui travaillent dans la cybersécurité doivent installer tout un système fiable et sécurisé. On pense bien évidemment à l’antivirus, mais ce n’est pas tout. Il faut bien configurer les serveurs de l’entreprise et s’assurer qu’ils soient bien protégés par des gardes du corps. Certaines entreprises vont vérifier que les bases de données soient copiées à plusieurs endroits pour éviter de tout centraliser dans le même panier. La cybersécurité est devenue un enjeu central à toutes les entreprises qui existent à ce jour.

Quelles sont les attaques émises par les pirates ?

Les pirates ont beaucoup d’imagination et renouvellent régulièrement leurs techniques pour mieux contourner les défenseurs de la sécurité numérique (à savoir peut-être vous).

Les deux attaques les plus connues sont l’usurpation d’identité et le phishing. Vous avez certainement déjà reçu un mail ressemblant à votre banque ou à un organisme public réputé comme les impôts. En réalité, ce sont des personnes qui ont copié tous les éléments d’un vrai mail officiel pour vous réclamer de l’argent ou des éléments d’identité. Si vous tombez dedans, vous aurez fourni de l’argent à des personnes qui ne vous le rendront bien évidemment… jamais.

D’autres attaques existent et ciblent directement les entreprises. Des pirates n’hésitent pas à forcer les bases de données pour en extraire le contenu. Par la suite, les réclamations sont fréquentes avec notamment la menace : « je diffuse toutes les données publiques de vos utilisateurs sur le marché noir (le dark web) ou vous me payez X euros et je vous les rends ». Parfois les sommes réclamées peuvent se compter en milliers, voire en millions d’euros (de dollars ou en bitcoin). C’est très simple : il y a des entreprises qui cèdent ou qui ferment. Puis, il y en a d’autres qui ont décidé de former des employés ou de recruter de nouvelles personnes compétentes en cybersécurité.

Pourquoi former des employés à la cybersécurité ?

Une entreprise, qui décide de former des employés à la cybersécurité a tout à y gagner. L’employé connaît parfaitement l’entreprise. Il pourra la défendre mieux que quiconque en connaissant sur le bout des doigts les outils internes.

Il ne lui manque plus que la technique. En réalisant une formation au centre de formation Edugroupe, il aura toutes les clefs nécessaires pour devenir un bon défenseur de l’entreprise contre les pirates malintentionnés. Cela implique un poste à responsabilité, avec de la rigueur, du sérieux et de la remise en question perpétuelle. Il devra avoir une voix au sein de l’entreprise et réaliser des changements réguliers pour éviter les nouvelles attaques de certains pirates.