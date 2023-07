Apprendre une langue étrangère est un projet enrichissant, qui vous permet de découvrir de nouvelles cultures, de voyager plus facilement, de booster votre carrière ou tout simplement de vous faire plaisir. Mais comment apprendre une langue efficacement, sans se décourager ni s’ennuyer ? Heureusement, il existe des applications pour apprendre une langue étrangère, qui vous offrent des méthodes ludiques, interactives et adaptées à votre niveau et à vos objectifs. Mais comment choisir parmi la multitude d’applications disponibles sur le marché ? Voici notre sélection des meilleures applications pour apprendre une langue étrangère en 2023 !

Babbel

C’est une application qui propose une méthode complète et motivante. Avec Babbel, vous pouvez apprendre 14 langues différentes, dont l’anglais, l’espagnol, l’allemand, le français ou encore le russe. L’application vous propose des leçons courtes et variées, qui couvrent tous les aspects de la langue : vocabulaire, grammaire, prononciation, compréhension et expression orale et écrite. Les leçons sont conçues par des experts linguistiques et adaptées à votre niveau et à vos centres d’intérêt. Vous pouvez aussi choisir des cours thématiques, comme le voyage, le business ou la culture. Babbel utilise la technologie de la reconnaissance vocale pour vous aider à améliorer votre prononciation et votre fluidité. Vous pouvez aussi réviser ce que vous avez appris grâce au système de répétition espacée, qui vous rappelle les mots au bon moment pour les mémoriser durablement.

Babbel est une application qui est véritablement efficace, car elle vous permet de progresser rapidement et d’acquérir une confiance en vous lors de situations réelles. Elle vous donne également un sentiment de satisfaction, car vous êtes acteur de votre apprentissage et elle vous motive avec des défis et des récompenses stimulantes.

MosaLingua

C’est une application qui utilise la stratégie de la répétition espacée. MosaLingua propose l’apprentissage de 7 langues différentes, notamment l’anglais, l’espagnol, l’italien et le portugais, pour ne citer que quelques-unes. L’application vous propose d’apprendre les mots et les phrases les plus utiles dans la langue que vous étudiez, en fonction de votre niveau et de vos objectifs. Vous pouvez aussi choisir des cours spécialisés dans un domaine professionnel ou personnel, comme le tourisme, les affaires ou la santé. Par exemple, si vous voulez apprendre l’espagnol pour voyager en Espagne, vous pourrez apprendre du vocabulaire spécifique sur la gastronomie, la culture ou les transports. Vous pourrez aussi comparer les différences entre l’espagnol d’Espagne et l’espagnol d’Amérique latine. Et si vous voulez apprendre le français pour visiter la France, vous pourrez découvrir les spécialités culinaires de chaque région, comme le champagne et le jambon de Reims.

MosaLingua utilise un algorithme qui adapte la fréquence de révision en fonction de votre mémorisation. Vous pouvez aussi écouter des dialogues authentiques, lire des articles adaptés à votre niveau ou regarder des vidéos sous-titrées.

MosaLingua est une application qui a une réelle valeur ajoutée, car elle vous permet d’apprendre du vocabulaire pertinent et de le mémoriser à long terme. Elle vous fait également gagner du temps et vous accompagne tout au long de votre progression dans l’apprentissage de la langue.

Duolingo

Duolingo est une application qui utilise des stratégies de jeux et de gamification. Avec Duolingo, vous pouvez apprendre plus de 30 langues différentes, dont l’allemand, le chinois, le japonais ou encore l’arabe. L’application vous propose des exercices ludiques et interactifs, qui vous font travailler la lecture, l’écoute et l’écriture dans la langue que vous apprenez. Vous pouvez aussi pratiquer votre expression orale avec des robots ou d’autres utilisateurs. Duolingo utilise un système de points, de niveaux et de récompenses pour vous encourager à pratiquer régulièrement et à débloquer de nouveaux contenus. Vous pouvez aussi personnaliser votre apprentissage en fonction de vos besoins et de vos envies.

Cette application vous permet de vous divertir tout en apprenant une langue. Elle offre une expérience agréable grâce à des défis et des surprises stimulants. En plus de son aspect ludique, elle procure également une sensation de bien-être.

Rosetta Stone

Rosetta Stone est une application qui utilise la méthode de l’immersion. Avec Rosetta Stone, vous pouvez apprendre 24 langues différentes, dont le russe, le turc, le coréen ou encore le suédois. L’application vous propose d’apprendre la langue sans traduction ni explication, en vous exposant à des images, des sons et des mots dans le contexte. Vous apprenez ainsi à associer directement les mots à leur signification, sans passer par votre langue maternelle. Vous pouvez aussi pratiquer votre prononciation avec la technologie de la reconnaissance vocale et votre conversation avec des locuteurs natifs.

Cette application vous offre une immersion complète dans la langue et la culture que vous étudiez. Elle vous permet également de vivre une expérience authentique et enrichissante, ce qui en fait une application bénéfique à bien des égards.

Memrise

Memrise est une application qui utilise la méthode de l’apprentissage par exposition. Avec Memrise, vous pouvez apprendre plus de 20 langues différentes, dont le français, le néerlandais, le polonais ou encore le norvégien. L’application vous propose d’apprendre la langue avec des vidéos de locuteurs natifs, qui vous montrent comment parler dans des situations réelles. Vous apprenez ainsi à comprendre et à reproduire les expressions courantes, les accents et les intonations de la langue que vous apprenez. Vous pouvez aussi renforcer votre vocabulaire avec des cartes mémoires personnalisées et des astuces mnémotechniques.

C’est une application qui permet d’apprendre la langue avec des personnes réelles et non pas avec des robots. Elle vous expose à la diversité et à la richesse des langues et des cultures.

Une application pour apprendre une langue étrangère, c’est possible !

Apprendre une langue étrangère avec une application, c’est possible, si vous suivez ces quelques conseils. Il suffit de choisir l’application qui vous convient le mieux, selon votre niveau, votre objectif et votre style d’apprentissage. Ainsi, vous pourrez progresser à votre rythme et selon vos envies.