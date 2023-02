Les cryptomonnaies sont devenues célèbres grâce au Bitcoin. Cette monnaie virtuelle pionnière visait à l’origine à décentraliser la gestion de la monnaie, pour éviter le contrôle étatique et la mainmise des grandes institutions monétaires internationales. Mais avec le développement du métavers, des « play-to-earn » et des NFT, de nouvelles tendances émergent et des dizaines de cryptomonnaies différentes tentent de se faire une place au soleil. Voici donc notre top des meilleures cryptos et préventes pour investir en 2023.

Fight Out, bouger pour engranger

Parmi les meilleures crypto du marché, ou en tout cas les plus prometteuses, on entend souvent parler de celles associées aux jeux « move-to-earn ». L’idée est ici de récompenser les utilisateurs pour les efforts physiques qu’ils déploient dans les salles de sport. La prévente a déjà commencé et près de 2 millions de dollars ont été rassemblés. Mais de nombreux tokens restent encore à capter, alors ne perdez pas de temps si vous voulez profiter de l’aventure Fight Out !

Meta Masters Guild, un univers en formation

Les jeux « play-to-earn » semblent eux aussi sur une pente ascendante depuis plusieurs mois. Et c’est en grande partie grâce à des univers comme Meta Master Guild. Le but ici sera, en fonction du jeu choisi, d’explorer un vaste monde, de collecter des ressources ou bien de gagner des courses. Tout cela pour se voir récompensé avec des tokens MEMAG, des jetons que tout le monde s’arrache en ce moment. La prévente est à l’heure de l’écriture de ces lignes toujours dans sa première phase, ce qui signifie que c’est le moment de se positionner sur celle dont le coût augmentera ensuite rapidement puisqu’elle est déjà considérée comme l’une des meilleures cryptos en prévente !

Calvaria, un jeux de cartes et des crypto

La plupart des jeux « play-to-earn » sont destinés à des individus déjà familiarisés avec le monde des cryptomonnaies. Mais ce n’est pa le cas de Calvaria. Ce jeu de cartes de combat tire sa force d’un gameplay bien conçu, particulièrement attractif et agréable à prendre en mains. L’univers fascinant du jeu permet en outre de fidéliser les nouveaux arrivants en les incitant à s’impliquer davantage. Et c’est sûrement pour cette raison que la crypto du jeu, la RIA, attire de nombreux investisseurs patentés comme des joueurs simplement en quête de ludique et de fantastique.

C+Charge, la blockchain au service de l’écologie

L’augmentation du nombre de voitures électriques est une tendance appelée à s’accélérer dans les années à venir. Il nous est en effet indispensable de nous tourner vers ce modèle de société pour limiter les effets de la consommation d’énergies fossiles sur notre cadre de vie. Avec C Charge, vous pouvez associer développement durable et gains en cryptomonnaies, grâce aux jetons CCHG. L’idée consiste à rémunérer en NFT le consommateur à chaque fois qu’il utilise la solution de paiement en ligne adaptée. La prévente des jetons a commencé à la mi-décembre 2022, alors dépêchez-vous si vous voulez vous positionner !

Dash 2 Trade, une plateforme au service des traders en ligne

Le D2T token est assurément l’une des meilleures cryptos pour investir en 2023. Pourquoi ? Tout simplement parce que c’est une plateforme dédiée à l’accompagnement de ceux qui souhaitent se lancer dans le trading en ligne. Et si vous lisez cet article, c’est que comme nous vous êtes convaincu de la pertinence de cette activité ! Trading automatique ou social, signaux de trading, indicateur technique ou testeur de stratégies, tous les outils dont vous avez besoin sont ici, mais gardez à l’esprit que vous devrez avoir des jetons D2T dans votre portefeuille pour accéder aux outils avancés.

RobotEra, une planète virtuelle à investir

Des services comme celui de The Sandbox ou Decentraland ont popularisé les métavers qui proposent de se lancer dans l’exploration, la colonisation et la rentabilisation d’espaces numériques vierges. Ave RobotEra, on vous propose donc de créer votre robot et de vous immerger dans un monde dont les contours sont encore méconnus. En tout cas, le succès semble au rendez-vous puisque le token TARO, le jeton natif de l’écosystème métavers RobotEra, attire de nombreux investisseurs. Une prévente à ne pas manquer donc !

Tamadoge, un animal de compagnie

Les monnaies mèmes, comme Dogecoin ou Shiba Inu, ont affiché des hausses de leurs cours proprement hallucinantes. Cependant, le manque d’utilisation, l’inflation ou l’offre gigantesque ne leur ont pas permis de se maintenir. Tamadoge vise à régler ce problème en proposant aux joueurs d’élever, d’entraîner et de faire combattre leur animal de compagnie pour obtenir des récompenses en jetons TAMA. Peut-être l’une des meilleures cryptos en prévente en ce début d’année, car conçue en fonction des comportement réels de maîtres virtuels ! Au passage, rappelons que si vous n’avez pas compris la page d’accueil du site associé, on vous conseille de traduire la page internet de présentation de la crypto pour bien la comprendre, car il est important de cerner le projet pour en tirer parti.