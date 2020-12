Obtenir des rendements maximums sur les marchés financiers internationaux sans avoir à investir beaucoup d’argent pour l’apprentissage et la formation ? Le Copy Trading de eToro ne promet rien de moins que ceci : chacun devrait pouvoir réaliser les mêmes profits sur son propre compte que les day traders professionnels en copiant en temps réel les stratégies de trading des autres. Et ces derniers trouvent une source de revenus supplémentaire avec le Copy Trading. Trop beau pour être vrai ?

Pourtant c’est ce que met en avant la plateforme de trading eToro.

Qu’est-ce que le trading de copies avec eToro ?

Le Copy Trading – également appelé Social Trading – est un terme générique qui décrit les plateformes comme eToro dont les utilisateurs publient leurs propres transactions et mettent leurs stratégies commerciales à la disposition des autres utilisateurs.

Les initiateurs des stratégies ou des signaux commerciaux sont souvent appelés « traders », les consommateurs des signaux « followers » – dans le style des réseaux sociaux classiques dans lesquels les messages, les messages personnels, etc. sont partagés au lieu de faire l’objet d’échanges.

Comparaison, trading social eToro et réseaux sociaux

Par exemple, les utilisateurs peuvent spécifier les signaux qu’ils veulent voir sur leur « tableau blanc ». Comparables aux utilisateurs professionnels de Facebook et Cie, les créateurs de stratégies de trading sur eToro, tentent de gagner de nombreux adeptes. La portée associée est directement liée aux objectifs de revenus des investisseurs.

Compensation

Sur la plupart des plateformes comme eToro, les fournisseurs de signaux sont rémunérés pour les transactions qui sont attribuables à leurs propres adeptes. La rémunération est générée par les plateformes à partir de la marge de contribution qui est générée avec le chiffre d’affaires – par exemple, la marge d’eToro pour les courtiers en action ou les surcharges d’émission, la participation aux bénéfices, etc.

« trading social » VERSUS « trading de copie »

S’il existe une distinction claire entre le « social trading » et le « copy trading » sur la base de ce seul terme, il s’agit de la possibilité (facultative) de mise en œuvre automatisée de stratégies commerciales par les adeptes. Ces derniers « s’abonnent » aux métiers des fournisseurs de signaux et participent ainsi à leur performance dans une proportion de près de 1 pour 1. Sur eToro, des paramètres tels que la taille de la position peuvent être individuellement liés au compte suiveur.

Quelles sont les variantes et les fournisseurs de services de Copy Trading ?

Il existe différentes variantes du Copy Trading ou du Social Trading au sens large.

La plupart du temps, les signaux de négociation des utilisateurs se réfèrent à la négociation hors bourse de CFD et de devises, par laquelle la mise en œuvre par les suiveurs est également effectuée. C’est le cas d’eToro et d’ayondo, par exemple, qui comptent parmi les plus grands fournisseurs dans ce domaine.

Derrière ayondo se trouve une GmbH allemande pour le Social Trading, à laquelle appartient entre-temps un courtier britannique en CFD, sur la plate-forme duquel les signaux de négociation sont convertis. Les consommateurs des signaux de trading financent la rémunération des fournisseurs de signaux (1-5 USD par lot suiveur, selon le niveau de certification) par une prime sur les spreads.

eToro permet aux suiveurs de convertir les signaux de trading via le « CopyTrader » également via une plateforme interne et ne nécessite aucune majoration explicite sur les spreads et les commissions. Depuis avril 2015, les propriétaires d’eToro comprennent entre autres CommerzVentures, une filiale de la Commerzbank.

ZuluTrade suit une approche différente : ici, les utilisateurs sont dirigés vers des courtiers avec lesquels il existe des offres de coopération. Les signaux de négociation sont convertis via une interface. ZuluTrade reçoit des commissions sur le chiffre d’affaires des courtiers.

La société viennoise wikifolio poursuit une approche complètement différente : les stratégies réussies sont représentées par des certificats négociables en bourse. Il existe des frais annuels en pourcentage ainsi qu’une participation aux bénéfices, avec lesquels la rémunération des négociants est financée.

Le wikifolio d’un utilisateur

En outre, divers courtiers commencent à intégrer le trading social dans leurs offres. Il est également possible de recevoir des signaux de trading via une communauté MetaTrader. MetaTrader est une plateforme de négociation utilisée par de nombreux courtiers en CFD et en devises.

Quelles sont les caractéristiques de qualité des plateformes de trading de copies ?

Il est possible de formuler des critères de qualité spécifiques pour les plateformes de trading de copies qui vont au-delà des questions générales sur les coûts commerciaux, l’environnement réglementaire, etc. Celles-ci comprennent en détail :

Portée de la plate-forme

Outils de recherche et de filtrage pour les adeptes

Profondeur d’information des profils des fournisseurs de signaux

Conflits d’intérêts concernant la structure de rémunération des fournisseurs de signaux

Le Copy Trading eToro ne promet rien de moins que de donner à chaque utilisateur un accès aux stratégies commerciales des traders professionnels ou prospères.

Cela nécessite une certaine portée, car ce n’est qu’alors qu’un nombre suffisant de stratégies de haute qualité sera disponible.

Un critère décisif concerne la profondeur des informations mises à la disposition des adeptes (potentiels). Il est évident que les investisseurs qui réussissent ne veulent pas partager les scénarios de leurs stratégies avec l’ensemble de la communauté, mais veulent seulement les informer (éventuellement automatiquement) sur des échanges concrets – après tout, les meilleures stratégies, qui ont peut-être été élaborées avec beaucoup de travail, seraient autrement exposées à toutes sortes de désirs.

Dans l’idéal, cependant, au moins en étudiant le profil d’un fournisseur de signaux, les traders eToro peuvent comprendre si la stratégie est un système de négociation mécanique ou si l’utilisateur négocie « au hasard » ou si les signaux d’entrée et de sortie ne sont pas nécessairement mis en œuvre selon des règles formulées de manière unique.

Des informations plus détaillées sur les aspects de la gestion des risques et de l’argent seraient également souhaitables (mais en aucun cas mises en œuvre partout) :

Les suiveurs potentiels doivent être informés du pourcentage du solde du compte par position utilisé et (indirectement défini par le stop loss) risqué.

Cela s’applique également si la taille des positions peut être librement déterminée par les suiveurs : La copie 1:1 souvent souhaitée d’une stratégie ne peut être réalisée s’il existe des écarts importants dans la taille de la position, la distance SL, etc.

Sinon, il est utile de disposer d’un éventail aussi large que possible d’outils de recherche, que les adeptes peuvent utiliser pour rechercher des stratégies présentant des caractéristiques définies. La requête de recherche peut inclure des chiffres clés tels que le tirage maximum, le ratio d’échange, le ratio de remboursement, la plus longue série de profits et pertes, etc.

La plupart des plateformes à l’image de eToro, répondent à ces exigences – et indiquent également si un fournisseur de signaux négocie une stratégie avec de l’argent réel ou non.

Outils de recherche pour les investisseurs

Les fournisseurs de signaux sur eToro reçoivent une rémunération pour les ventes de leurs adeptes, dont le montant est sensiblement lié au montant des ventes. Les recettes, à leur tour, sont susceptibles d’être directement liées au placement d’un profil dans les « classements de comparaison » ou au placement dans les requêtes de recherche très fréquentées.

Cela signifie que même un indice favorable pendant une période d’observation relativement courte peut entraîner une augmentation de l’activité de copie par les adeptes, à condition que la plate-forme ait une portée appropriée.

Cela peut entraîner des conflits d’intérêts entre le fournisseur de signaux et le suiveur – non pas sur le plan juridique, mais sur le plan économique. Un fournisseur de signaux pourrait être tenté de mettre en avant son propre profil par des approches commerciales extrêmement offensives et ainsi, si le marché est chanceux, obtenir temporairement une performance attrayante – pour laquelle les adeptes pourraient payer un prix élevé si l’évolution du marché change.

Les plateformes ne fournissent pratiquement aucune information sur leurs mesures de prévention de la fraude, indispensables sur Internet. Et si des « traders », chacun avec son propre profil, se connectent et font des paris agressifs dans des directions opposées – une fois « long » et une fois « short » ? Le placement (temporaire) de ces stratégies dans la zone visible des listes de classement n’est pas exclu.

Les conflits d’intérêts entre les suiveurs, les fournisseurs de signaux et la plateforme en raison des caractéristiques particulières du trading de copies affectent l’intérêt des plateformes dans un grand nombre de transactions avec lesquelles des marges de contribution sont générées.

À cet égard, les plateformes qui proposent une rémunération forfaitaire aux fournisseurs de signaux ou une rémunération qui ne dépend pas du volume de chiffre d’affaires des suiveurs précédents semblent être fondamentalement mieux positionnées – après tout, un fournisseur de signaux pourrait être tenté d’atteindre un niveau de rémunération plus élevé par le biais de « transactions supplémentaires ».

Quels sont les rendements que peuvent obtenir les suiveurs ?

La question cruciale pour les adeptes potentiels :

Quels sont les rendements réalistes du Copy Trading ?

Il est difficile de donner une réponse générale en pourcentage. Un échantillon du portefeuille de fournisseurs de signaux d’eToro a montré que 20 traders avaient réalisé une performance d’au moins 25% au cours des douze derniers mois avec un DD maximum de 12% et un « hit rate » d’au moins 86%. Cela correspond à environ 1 % des opérateurs qui peuvent afficher une performance positive.

En fait, les résultats des profils pour cette requête allaient d’un peu moins de 30 % à plus de 115 %. Toutefois, cet échantillon ne permet pas du tout de se prononcer sur la valeur escomptée qu’un adepte peut obtenir grâce au trading de copies. Pour faire de telles déclarations, il faudrait que les stratégies soient observées sur une période beaucoup plus longue, que les populations soient correctement déterminées, etc.

La diversification comme moyen de minimiser les risques et de maximiser les profits

Néanmoins, des échantillons aléatoires d’autres plateformes montrent également qu’il existe des stratégies efficaces qui peuvent être utilisées avec de très faibles barrières à l’entrée. Les adeptes sont bien avisés de tenir compte du principe de diversification dans le trading des copies également et de ne pas investir tout leur capital dans une seule stratégie. Un portefeuille de stratégies 5+, dont la corrélation entre elles est considérée ou minimisée dans le meilleur des cas, semble plus approprié.

Quels sont les revenus réalistes des fournisseurs de signaux ?

Les revenus des fournisseurs de signaux sur eToro sont déterminés par le placement de la stratégie et son positionnement dans les classements ainsi que par le modèle de rémunération de la plate-forme.

Les émetteurs de signaux de négociation reçoivent par exemple 5 USD par lot de suivi à l’ayondo – mais seulement dans la plus élevée des cinq catégories. Le classement dans une catégorie supérieure est soumis à des conditions relatives aux performances et aux risques.

En fin de compte, les perspectives de vente des fournisseurs de signaux seront probablement liées à l’acceptation du trading social comme une option d’investissement pertinente. L’industrie est optimiste et connaît actuellement un regain d’intérêt de la part d’investisseurs tels que CommerzVentures.

La question de savoir si cela suffit pour inciter un grand nombre d’investisseurs à faire des investissements réels reste ouverte, en particulier dans le contexte des échanges de CFD et de FX hors bourse et à court terme, et en relation avec le marché.

Conclusion

Les plateformes de négociation de copie à l’’instar de eToro, permettent aux utilisateurs (suiveurs) de convertir automatiquement les signaux de négociation d’autres utilisateurs (fournisseurs de signaux). L’industrie promet de donner à chacun un accès direct aux stratégies commerciales des meilleurs traders professionnels. Les plateformes sont pour la plupart simultanément des courtiers et gagnent de l’argent grâce aux échanges, les fournisseurs de signaux sont rémunérés par les courtiers pour le chiffre d’affaires de leurs adeptes. Il reste à voir si la promesse des « meilleurs rendements pour tous » sera finalement tenue.