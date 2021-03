Alors que nous traversons une crise économique et sanitaire importante, le monde du travail a plus que jamais besoin de bases solides afin d’anticiper une reprise plus stable du travail en entreprise.

De plus en plus de collaborateurs se voient confrontés à une sensation de perte de sens, à un besoin de positivité, de créativité et de plus de bienveillance dans le milieu professionnel.

Hervé Coudière, coach, auteur et dirigeant de l’organisme de formation Hommes & Coopération, accompagne les entreprises en trouvant des solutions adaptées à chaque structure et à chaque équipe.

Des solutions concrètes, dynamisantes et efficaces

Pour répondre au mieux aux besoins de ses clients, Hervé Coudière a notamment créé pour une manager en difficulté un système de salle de pause virtuelle, qui vient remplacer la machine à café, pour permettre aux collaborateurs de se retrouver s’ils le souhaitent, et d’échanger sur divers sujets. Cela vise à entretenir une dynamique d’équipe, malgré le télétravail et l’isolement physique que nous connaissons.

Réunions hebdomadaires, entretiens individuels et coachings individuels au besoin… tout est mis en œuvre pour arriver à un gain de performance et à un perfectionnement des compétences de chacun.e

La pédagogie participative d’Hervé Coudière favorise les interactions et la participation de chacun au développement de l’entreprise.

« Mon ambition est d’amplifier la coopération positive au sein des organisations. J’aide donc les dirigeants, managers ou opérationnels qui souhaitent améliorer la performance, le bien-être, et l’engagement de leurs équipes ou d’eux-mêmes. » Hervé Coudière

Homme et Coopération propose une vision à 360° du management qui couvre divers aspects de la discipline, toujours axés sur le leadership et un esprit d’équipe positif. Cela s’accompagne d’un réel travail sur les soft skills de chacun, basé sur un questionnaire, l’écoute des attentes des participants, ainsi qu’un autodiagnostic.

Hommes et coopération

Depuis sa création en 2007, Hommes et Coopération accompagne les organisations et les managers dans un même but : le développement de la performance, le bien-être et l’engagement au sein des équipes.