Le confinement et le télétravail qui en a découlé ont mis au jour la nécessité de repenser la façon d’allouer les ressources au sein des entreprises. Ce qui a amené à se poser des questions sur le staffing en entreprise et sa digitalisation. Il en résulte que cette mue dans la gestion des ressources permet l’économie du temps de gestion, de conserver un lien privilégié entre les travailleurs et de perdurer dans la quantité de projets mis en place.

Qu’est-ce que le staffing ?

Le staffing est devenu une donnée essentielle pour les cabinets de conseils et l’ensemble des entreprises du numérique. Il s’agit de la capacité à affecter la bonne personne au bon projet. La maîtrise de cette étape est déterminante pour l’intégralité du projet mis en place car elle permet d’avoir comme collaborateurs des talents immédiatement opérationnels, au fait de la situation et porteurs d’une dynamique apte à atteindre les objectifs fixés.

Staffing en entreprise : pourquoi le digitaliser

La digitalisation du staffing permet une centralisation des données et une mise à jour immédiate de celles-ci. Il est important que chacun, au sein de l’entreprise, puisse avoir accès, en temps réel, à des informations aussi essentielles que la charge de travail, les projets en cours et à venir ou les plannings. Cela permet également de pouvoir anticiper les futures activités en ayant une vue d’ensemble sur les formations ou le recrutement, pour une répartition optimale des ressources.

Des entreprises spécialisées dans le staffing proposent des solutions business destinées à optimiser le fonctionnement du service des ressources humaines, afin d’augmenter la performance opérationnelle de l’établissement.

La centralisation des données et la prise de décision

Grâce à la digitalisation du staffing en entreprise, les réunions à distance gagnent en efficacité, car les thèmes et besoins sont définis en amont et les réponses à apporter font l’objet d’un traitement plus rapide et efficace. Les demandes particulières sont directement adressées aux collaborateurs concernés. Ainsi, les disponibilités de chacun sont automatiquement mises à jour sans qu’il y ait de perte de temps en arbitrage. Le staffing digitalisé permet un véritable gain de temps par rapport aux rencontres chronophages en présentiel dans une salle de réunion.

Transparence et visibilité

Dans un contexte global où les incertitudes sont légion, il est vital d’apporter de la transparence au sein de l’entreprise pour que chaque collaborateur se sente impliqué dans le process. La digitalisation du staffing impulse cette notion de confiance et d’appartenance à une même équipe où il n’y a rien à cacher et où chacun se rend disponible. De la direction aux managers en passant par les collaborateurs, tous œuvrent dans le même sens et mettent leurs talents au service des nombreux projets en place ou en développement.

La manière de travailler ensemble évolue rapidement. Le confinement et le télétravail ont démontré l’urgence de déployer de nouvelles méthodes de management. La digitalisation du staffing en entreprise répond à ce défi et offre à chacun, au sein de l’entreprise, la possibilité de mettre au service du collectif ses compétences pour optimiser les temps de décision et de production. La prise en compte, en amont, des spécificités de chacune des forces vives en présence est un atout majeur à l’heure d’une compétition féroce dans la quête de ressources humaines spécifiques et ultraspécialisées.