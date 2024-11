Les managers constituent des pièces maîtresses du bon fonctionnement d’une entreprise. Responsables de l’organisation générale du travail de leurs équipes, ils ont aussi pour fonction de motiver les troupes, de donner des feedbacks constructifs, de faciliter les collaborations et de permettre à chacun de développer ses compétences. Tout ceci nécessite donc une certaine proximité, afin d’optimiser les possibilités de communication. Or, comment s’y prendre face à la croissance du télétravail ? Pas de choix possible : se former pour maîtriser les fondamentaux du management dans un tel contexte devient une priorité. Or, des solutions existent.

Maîtriser les fondamentaux du management face à la croissance du télétravail : un enjeu de taille

Contrairement à certaines idées reçues, maîtriser les fondamentaux du management n’a rien de naturel. On attribue souvent la capacité d’un individu à être un bon manager à son charisme. Pourtant, les explications pertinentes sont souvent bien plus rationnelles.

Deux éléments essentiels participent habituellement à l’acquisition de cette compétence :

Les bons managers ont souvent bénéficié d'une solide formation théorique ; Ils ont acquis une expérience inestimable au fil des années, grâce à de nombreux contacts humains et à la répétition des situations.

Et c’est là que l’impressionnante expansion du télétravail vient poser problème. Les interactions entre les managers et les membres de leurs équipes se faisant plus rares, comment faire pour gagner en compétence ?

De nos jours, les personnes concernées ont tout intérêt à intégrer une formation sur les bases du management qui, à l’instar des modules proposés par Inea Conseil, est en mesure d’adapter ses contenus à l’importance de ces nouveaux enjeux.

Sous l’effet de la dématérialisation de diverses tâches, le secteur du management et de l’entreprenariat connaît actuellement de nombreux bouleversements. Et la question de la formation ne fait pas exception.

Il y a encore quelques années, des études longues pouvaient se justifier quand on se destinait à la profession de manager. Aujourd’hui, certains éléments viennent modifier ces perspectives de manière plutôt abrupte :

Les entreprises et les structures se font chaque jour plus souples, et de plus en plus de personnes créent leurs propres business : tout un chacun peut désormais se retrouver parachuté dans des fonctions de manager sans l’avoir forcément anticipé !

L'épisode de la Covid-19 l'a bien montré : une bonne formation manager doit donner aux formés des outils pour s'adapter efficacement plutôt que des savoirs lourds et figés.

On considère donc qu’une bonne formation doit être plus courte et adaptée aux particularités des situations singulières. De nos jours, on peut trouver des formations manager à Paris qui s’avèrent tout à fait capable d’intégrer la croissance du télétravail.

Les compétences à développer pour construire le manager de demain

En 2024, l’idéal est donc de permettre à toute personne en ressentant le besoin de développer rapidement ses compétences de manager. Autant dans la perspective de le rendre opérationnel que pour lui permettre d’adapter sa pratique aux évolutions sociétales.

En présentiel, des formations manager à Levallois-Perret, à Paris ou dans plusieurs autres villes de France viennent d’ouvrir leurs portes. Certaines d’entre elles sont également accessibles en ligne. Elles proposent :

Une formation rapide en quelques mois ;

Des séances de coaching personnalisées pour soutenir les enseignements théoriques.

Dans un contexte de forte croissance du télétravail, elles insistent actuellement sur le nécessité de :

Maîtriser les bonnes pratiques pour animer quotidiennement le travail d’une équipe en distanciel ;

Développer son leadership en optimisant les temps d'interaction réelle ;

Créer des relations de confiance malgré la distance géographique ;

Transmettre des informations claires.

Cette liste n’est pas exhaustive. Les formateurs peuvent aussi répondre à des demandes plus spécifiques. Vous avez besoin de conseils pour écrire des mails professionnels assez concis ? Votre coach est là pour vous épauler.

Ainsi, les compétences en management sont devenues plus qu’utiles à une large frange de la population. Plutôt que d’attendre de gagner naturellement de l’expérience dans un univers mouvant, n’hésitez plus ! Et développez-vous à la vitesse grand V !