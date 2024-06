Les LMS (Learning Management Systems) et les LXP (Learning Experience Platforms) sont deux concepts propres à l’éducation et à la formation. Un LMS se consacre essentiellement à la gestion et au suivi de l’enseignement. Le LXP, quant à lui, met l’apprenant au centre du processus d’apprentissage. Quelle différence faire entre les deux techniques et comment les utiliser ? Voici le guide complet.

Qu’est-ce qu’un LMS ?

Le Learning Management System, plus communément appelé LMS, est une méthode utilisée par les entreprises pour former leurs employés. Elle est également utilisée pour proposer des programmes aux clients et aux partenaires de l’entreprise.

Concrètement, il s’agit d’une plateforme logicielle à partir de laquelle il est plus simple de gérer et de partager des formations virtuelles. Grâce au LMS, il est possible entre autres de :

créer et gérer les cours ;

accompagner les apprenants à distance ;

mettre en place des évaluations et délivrer des certificats ;

communiquer avec les formateurs et les apprenants ;

constater l’efficacité de la méthode à travers des analyses logicielles.

Son versant, le LXP, est plus flexible et permet un apprentissage moins formel.

Qu’est-ce qu’un LXP ?

Comme le LMS, il s’agit d’une plateforme conçue pour les besoins de formation en entreprise. Le LXP focalise ses fonctionnalités autour de l’expérience personnelle d’apprentissage. En d’autres termes, l’apprenant se trouve au cœur du processus et la formation s’adapte à lui.

Cette méthode permet notamment à l’utilisateur d’apprendre à son rythme et de façon plus inclusive. À ce titre, des formations collaboratives sont mises en place et impliquent de fait des activités communes avec d’autres apprenants, pour un apprentissage plus complet.

Les avantages principaux du LXP se résument à un apprentissage plus adapté et, de fait, à un engagement plus fort des apprenants.

Comparaison : LMS vs LXP

Le LMS est basé sur la gestion et la diffusion d’un contenu éducatif bien structuré. Le LXP est plus flexible et se conforme à chaque individu. Tandis que le premier est plus recommandé pour les formations obligatoires, le second est largement répandu dans le cadre des apprentissages sociaux et intuitifs.

Cependant, l’apprentissage que proposent les LMS est mécanique. Il ne peut convenir qu’à des personnes pouvant respecter un programme d’apprentissage strict. À ce titre, il ne prend pas en compte les véritables besoins des apprenants, puisque tout est mécanique et formel.

Les LXP, quant à eux, offrent trop de largesses dans l’apprentissage. Mettre l’individu au centre de l’apprentissage peut entraîner une négligence dans la formation et des résultats moins concluants. La discipline qu’imposent les LMS n’est pas de mise ici et cela peut constituer un problème dans la formation.

Cas d’utilisation et exemples pratiques

L’utilisation des LMS et des LXP varie en fonction du cadre dans lequel la méthode est déployée. Les deux secteurs qui ont le plus recours à des plateformes sont les entreprises, pour former des employés, et les institutions éducatives, pour enseigner aux élèves et aux étudiants.

Les LMS et les LXP dans le cadre des entreprises

En entreprise, les LMS et les LXP peuvent servir à faciliter l’intégration des nouveaux employés. Ces plateformes sont aussi utilisées pour améliorer les acquis des anciens employés et programmer les notations et les évolutions de chaque membre de l’entreprise.

Les LMS et les LXP dans le cadre des institutions éducatives

S’agissant des institutions éducatives, les LMS et les LXP participent à la formation des enseignants. Ils sont aussi utilisés pour les apprenants, notamment grâce à la diffusion de cours en ligne et à la gestion des évaluations.

Ces deux méthodes peuvent aider les apprenants à mieux se préparer pour des examens. Ils retrouveront sur le LMS les ressources nécessaires à leur préparation et le LXP permettra de procéder à des simulations d’examens.

Tendances et avenir des LMS et LXP

Les LMS et les LXP sont de plus en plus utilisés, particulièrement en raison de l’expansion de la technologie numérique. Les deux méthodes ont en effet tendance à s’imbriquer aujourd’hui pour donner un résultat plus concluant.

Il est fort possible que dans quelques années, les LMS et les LXP deviennent véritablement indissociables, pour offrir une expérience d’apprentissage plus complète. Cette dernière allierait la rigueur du LMS à l’apprentissage collaboratif du LXP.

Finalement, ce sont les besoins de chaque entreprise qui définissent la méthode applicable. Si vous recherchez de l’engagement, les LXP sont adéquats. Pour des travaux plus centralisés, référez-vous aux LMS.

Une solution LMS de référence : Beedeez

La solution Beedeez, LMS de référence à découvrir, changera à coup sûr votre vision de l’apprentissage en entreprise. Elle est idéale pour vous accompagner en point de vente, en déplacement, sur un chantier ou à l’usine.

Cette solution LMS intègre l’intelligence artificielle dans l’éducation et facilite ainsi la création de contenu par plusieurs formateurs en même temps. C’est donc un savant mélange entre les spécificités des LMS et l’inclusion des LXP qui vous est proposé.

Les équipes de Beedeez vous accompagnent à chaque pas de la création et de la formation, afin de vous offrir une expérience professionnelle et fluide.