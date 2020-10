Durant le confinement dû à la covid-19, l’industrie des jeux en ligne a connu une impressionnante augmentation des revenus et de l’attention portée par les grandes sociétés de médias. Comment cela se passe exactement ? À quoi cela est dû ? C’est autant de questions auxquelles nous nous sommes penchés. Pour mieux vous expliquer, nous avons examiné la situation sous différents aspects.

L’explication est simple

L’explication de la montée en flèche du jeu durant une pandémie, en l’occurrence celle de la Covid-19 est simple : les uns et les autres, cloîtrés chez eux n’ont rien à faire, ils ne se déplacent pas et tombent rapidement dans l’ennui. Pour briser ce cycle infernal, rien de mieux que les jeux en ligne.

Aussi bien les jeux de paris en ligne et les jeux vidéo en ligne, sont dans ces conditions, de véritables bénédictions du ciel. Avec de nouveaux jeux sans téléchargement, une personne qui jouait avant zéro heure par semaine, et qui se retrouve à jouer progressivement, est un client gagné sur le long terme.

La situation des industries de jeux vidéo

Au niveau financier, les géants de l’industrie du jeu vidéo dont Nintendo, Twitch, Microsoft et Activision ont prospéré malgré les restrictions liées à la pandémie. Le nombre d’abonnés aux services Game Pass a complètement explosé, dépassant la barre des 10 millions pour certaines entreprises.

La vente des consoles de jeux a également connu une augmentation spectaculaire, atteignant les 1,6 milliard de dollars. Il en est de même pour les chiffres d’engagement.

La situation des casinos en ligne

En période de pandémie, les déplacements géographiques sont restreints. Durant la Covid-19 et le confinement instauré dans quasiment tous les pays du monde, il était strictement interdit de sortir, et donc de se rendre par exemple dans un casino terrestre.

La solution vers laquelle tous les joueurs de casino se sont tournés, sont les casinos en ligne. En effet, le taux de fréquentation du casino en ligne suisse est particulièrement élevé, et par conséquent, des revenus financiers plus importants. D’autant plus que pour y jouer, il faut juste remplir les conditions d’acceptation qui sont très souvent relatives à l’âge minimum autorisé.

L’avancée de la technologie

Tout ceci est rendu possible grâce à la fulgurante avancée de la technologie. En effet, les progrès technologiques permettent aux concepteurs de proposer aux joueurs des cadres spécifiques dotés d’effets spéciaux très réalistes et diverses animations en 3D qui cultivent et maintiennent l’attrait pour le jeu. En outre, les jeux possèdent de plus en plus d’options de jeu qui offrent une incroyable diversité aux joueurs. En somme, tout est conçu pour captiver les joueurs et même, aller au-delà de leurs attentes initiales.