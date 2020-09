Disposer d’un site internet efficace et bien référencé est un indispensable dans notre société du tout numérique. Équivalent de la vitrine alléchante d’autrefois, le site internet doit optimiser tous ses aspects fonctionnels pour offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Simplifier le parcours d’achat est en effet l’une des clés de la réussite. Et toute bonne entreprise du vingt-et-unième siècle se doit d’avoir des ambitions élevées en la matière pour croître et prospérer.



La création de site internet sur-mesure offre en outre d’autres avantages pour la société qui le fait concevoir. Qu’il soit à but marchand ou simplement vitrine, le site internet est l’occasion de mettre en avant une identité visuelle. L’image d’une société, et donc sa renommée, passe aussi par la création de repères facilement identifiables et le site est un excellent vecteur pour cela. Enfin et surtout, un site bien construit garantit un meilleur référencement, pierre d’achoppement de la réussite 2.0. Explications.

Un site optimisé pour améliorer l’expérience utilisateur

Cheval de bataille des entreprises d’aujourd’hui, la fluidification du parcours client et son optimisation sont devenues essentielles pour se démarquer de la concurrence. A offres égales, c’est bien souvent une interface simplifiée et des commandes facilement repérables qui favorisent l’acte d’achat sur un site plutôt qu’un autre. Avec l’avènement du m-commerce, ce principe est encore plus vrai et les entreprises ont tout intérêt à optimiser leurs sites pour réussir.



La création de site internet sur-mesure par un professionnel comme Digital Cover permet ainsi de proposer au client cible des outils parfaitement adaptés à ses besoins. Un site vitrine devra être facilement navigable et proposer de multiples liens vers des blogs ou des réseaux sociaux par exemple. Tandis qu’un site marchand aura tout intérêt à proposer des parcours de paiement clairs et accessibles ainsi que la mise en avant de promotions exceptionnelles ou tout autre outil qui aide l’entreprise à convertir ses prospects.

La création de site internet sur-mesure pour une vitrine à votre image

l’expérience utilisateur est aussi améliorée par le design du site. En plus des fonctionnalités essentielles, celui-ci devra refléter les valeurs de l’entreprise et ses principes stratégiques. Avec la création de site internet sur-mesure, vous vous assurez de la présence de tous ces outils. Les discussions avec les développeurs sont d’ailleurs un aspect essentiel de la conception du site. Ils doivent être en mesure d’écouter votre propos et de l’appliquer lors de la création de votre site internet.



Le responsive design est également une part importante du travail des développeurs. Cette faculté à afficher votre site sur tous les supports, ordinateurs, smartphones ou tablettes est en effet déterminante dans la croissance de votre renommée. Un site mal dimensionné sur les smartphones ou demandant de trop longs temps de chargement pour s’afficher sera naturellement écarté par les utilisateurs et, plus grave encore, moins bien référencé par Google et consorts.

Un site internet sur-mesure pour améliorer votre référencement

Créer un site est important mais le rendre visible l’est plus encore. A quoi bon se donner la peine de concevoir un site qui vous ressemble si personne ne le visite ? Pour améliorer le référencement naturel, et donc le trafic généré par votre site, il faut d’abord optimiser sa structure technique. C’est le cœur de métier des agences SEO qui sont là pour vous aider à faire reconnaître votre site comme efficace sous tous les navigateurs et par tous les moteurs de recherche.

En utilisant les bonnes balises, le bon langage de programmation et en limitant le temps de chargement, la création de votre site internet sur-mesure par les experts SEO vous permet non seulement d’être plus visible mais elle prévient les risques d’incompatibilité et diminue les besoins en maintenance. Avec un site web performant et bien référencé, vous n’aurez plus à chercher les prospects, c’est eux qui viendront à vous et vous n’aurez plus qu’à leur proposer ce dont ils ont besoin !