Avec l’expansion de ce nouvel outil de déplacement désormais très populaire, les accidents et blessures liés l’utilisation d’une trottinette électrique est devenue un problème de sanitaire majeur.

Les risques liés à ce type de véhicule ne cessent d’augmenter, désormais les locations et les achats de patinette électrique se multiplient de jour en jour.

Des blessures réelles causées par une chute de trottinette électrique

Le service d’urgences reçoit en minimum 5 à 10 victimes de trottinette électrique par semaine. Plusieurs blessures sont causées par des chutes et d’autres accidents de patinette électriques. Les conducteurs tombent sans que personne ne puisse intervenir. Les services d’ambulance transportent des patients aux blessures, mineures telles que les ecchymoses, foulures et d’autres patients aux blessures graves qui doivent être emmenés d’urgence aux soins intensifs.

Les blessures de la tête et du crâne dû au choc

Les blessures à la tête sont l’une des plus courantes subies par les conducteurs de trottinette électrique. Et pour cause, la majorité des patients victimes de chutes ne sont pas équipés de casque de protection.

Selon l’analyse des scientifiques, les conducteurs sont éjectés au sol et leur tête reçoit un énorme choc. En conséquence, l’accident cause de graves blessures à la tête et au cerveau.

La plupart blessure au niveau de la tête peuvent causer des traumatismes crâniens, des lésions cérébrales, hémorragie cérébrale… Elle dépendant de l’intensité du choc reçue pendant la chute et entraîne des répercussions à long terme.

Des multiples fractures après la chute en trottinette électrique

Les trottinettes électriques peuvent atteindre une vitesse 25 kilomètres à l’heure. Une vitesse très dangereuse pour un véhicule peu fiable. Les fractures observées par les professionnels de la santé sont celles du poignet, car les conducteurs ont tenté d’amortir manuellement leur chute.

Plusieurs fractures ont aussi été également contactées, fracture des bras, des genoux, du coude, des épaules et aussi des jambes. Donc prenez les mesures nécessaires pour vos trajets en patinette électrique, car ces blessures sont réelles et peuvent même vous priver de plusieurs activités pendant des mois ou plus encore.

Contusions musculaires du dos dû à une chute en trottinette électrique

Une contusion musculaire est une blessure interne suite à un choc brusque ou un traumatisme du muscle, comme celle d’une chute en trottinette. La gravité varie selon la pression du choc reçue, un trouble ou une déchirure musculaire peut se produire. Généralement, les conséquences ne sont pas graves, mais il faut tout de même prendre des précautions.

Les trottinettes électriques sont déclarées moins stables que les vélos

Les accidents de trottinette électriques ont désormais dépassé celui des vélos. Elles sont maintenant qualifiées plus instables que les vélos, car les chutes et autres types d’accidents liés à ce véhicule ne cessent de se multiplier.

La plupart des éléments d’une patinette électrique provoquent plusieurs instabilités : les roues minuscules avec une petite distance, des petits guidons, bref ces éléments auront du mal à franchir plusieurs obstacles qui pourraient se trouver sur une route.

Ce véhicule n’est pas vraiment adapté pour un long trajet ou pour des routes imparfaites. Roulés à une vitesse raisonnable pendant votre conduite, respectez le code de la route afin de préserver votre sécurité et ceux des autres.