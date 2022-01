Le Japon est un pays fascinant pour nous autres Occidentaux. Depuis les écrits de Pierre Loti, cette admiration pour une culture si éloignée de la nôtre n’a pas faibli, mais elle a tout de même largement évoluée. À la rigueur presque magique des coutumes ancestrales, la beauté architecturale si spécifique à l’île ou encore au soin porté à l’art sous toutes ses formes, le Japon peut aussi ajouter le manga au rang de ses réussites. Voyons un peu les particularités du genre shōnen manga comme Hunter x Hunter par exemple.

Le manga shōnen et ses particularités

En japonais, le mot shōnen signifie littéralement « garçon et adolescent ». En Occident, on utilise le mot pour désigner un type de manga qui est donc destiné à cette catégorie d’individus, soit les jeunes garçons entre 8 et 18 ans. Sachez au passage qu’il existe aussi une catégorie de mangas qui suit une ligne éditoriale dont l’objectif est de séduire les jeunes filles du même âge : c’est ce que l’on appelle, toujours en Occident, le shōjo manga.

En fait, le mot shōnen fait plutôt référence à une cible qu’à un genre. Parmi les plus connus, citons Dragon Ball Z, Saint Seiya ou encore certains mangas de sport comme Olive et Tom, même si les experts diront que ces œuvres sont plutôt des « nekketsu ». Soit des histoires qui utilisent le procédé narratif le plus classique au monde, à savoir la quête initiatique des personnages principaux et la diffusion de valeurs comme l’amitié, le dépassement de soi et l’esprit de groupe. Et un shōnen manga comme hunter x hunter ne déroge pas à la règle.

Qu’est-ce qui fait le succès d’un shōnen manga comme Hunter x Hunter ?

La série Hunter x Hunter a été écrite et dessinée par Yoshihiro Togashi entre 1998 et 2018et publiée notamment par Weekly Shōnen Jump. Au Japon, plus de 65 millions d’exemplaires ont été vendus et la série a fait l’objet de deux adaptations en animés, plus deux films d’animation. L’histoire tourne autour de la quête de Gon Freecs, un jeune garçon de douze ans qui veut devenir « hunter », « chasseur » en français, un statut qui permet de réaliser tous ses rêves, même les plus fous, dans son monde.

Par ailleurs, le père de Gon, qu’il ne connaît pas, est réputé comme l’un des plus grands hunters de tous les temps. C’est aussi pour le retrouver que Gon se promet d’un jour devenir hunter. Mais la sélection est extrêmement difficile et les nombreuses aventures qu’il vivra pour y arriver lui permettront de rencontrer une multitude de personnages, de se dépasser et peut-être enfin de retrouver son père… Un shōnen manga comme Hunter x Hunter parle ainsi aux jeunes générations et beaucoup d’adolescents souhaitent afficher fièrement leur attachement à la série.

Des goodies Hunter x Hunter pour tous les fans !

Les adolescents sont toujours des enfants. Mais ils sont aussi au seuil de l’âge adulte. C’est ainsi qu’à cette période, il est important qu’ils puissent s’affirmer en faisant leurs propres choix, notamment en matière de préférences artistiques, vestimentaires ou d’activités. Des produits dérivés d’un shōnen manga comme Hunter x Hunter sont donc ainsi de multiples occasions de montrer aux autres ce qu’ils sont eux-mêmes. À condition bien sûr de savoir où les trouver.

Aux fans de la série ou à ceux qui veulent leur faire des cadeaux qu’ils apprécieront, on leur recommande de visiter les pages d’un site comme Aliexpress.com, dont le catalogue regorge d’objets très différents, mais tous prompts à satisfaire les amateurs les plus exigeants de Hunter x Hunter. Sweats à capuche, porte-clés, figurines, autocollants, sacs à main, costumes, badges, boucles d’oreilles et plein d’autres choses encore n’attendent qu vous !