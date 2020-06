La pandémie mondiale de coronavirus Covid-19 affecte considérablement la mobilité au sein des entreprises. Comment le gestionnaire de la flotte doit-il agir en ces temps incertains ?

Dans la situation actuelle, il est plus important que jamais que le gestionnaire de flotte agisse, à la fois pour assurer la mobilité des véhicules dans l’environnement actuel et pour adapter son plan annuel de flotte aux changements qui se produisent. Il sera très important d’anticiper et de communiquer à chaque conducteur les lignes directrices à suivre, en tenant compte des différents problèmes de chaque flotte et de l’utilisation des véhicules. La priorité doit être la sécurité des conducteurs et de tous ceux qui participent à leur utilisation.

Les entreprises de secteurs tels que la distribution et la logistique ne peuvent pas s’arrêter ; elles ont toujours besoin que leurs véhicules fonctionnent parfaitement et à tout moment. D’où l’importance de la gestion de flotte automobile qui permet de savoir quel est le réseau d’ateliers et d’assistance disponible dans chaque domaine d’opération.

Une gestion des risques adéquate

Les risques sont tous les facteurs qui sont, d’une manière ou d’une autre, impossibles à maîtriser. Et ils sont nombreux dans la gestion et le contrôle d’une flotte, puisque par définition le transport par camion fonctionne dans un environnement changeant. Restrictions de conduite, embouteillages, pannes de véhicules, accidents, incidents liés aux conducteurs…

Ces risques sont doublés par le Covid-19, car chaque jour, des changements législatifs affectent la logistique ou la demande de produits en raison de l’évolution rapide de la demande. Cela peut conduire, par exemple, à des arrêts d’activité inattendus. Tout cela oblige à redoubler d’efforts et à être plus proactifs que jamais afin de réduire les imprévus.

Planification de la demande pour l’entreprise

La demande est ce qui définit les besoins d’un service de transport, il est donc nécessaire d’estimer tous les scénarios possibles. Le succès ou l’échec d’une entreprise peut dépendre de la façon dont elle prévoit le retour à la normale et le retour à une demande réelle. Dans les situations d’incertitude, de nombreuses entreprises adoptent des stratégies d’urgence réactives, qui cherchent à fournir des niveaux de service plus élevés sans accorder autant d’importance aux coûts que dans des circonstances normales. C’est aussi le moment de se poser des questions : votre demande va-t-elle diminuer dans les semaines à venir ou augmenter ?

Prévoir les tendances et les événements futurs est l’un des 6 avantages des Big Data dans le secteur des transports. La numérisation et l’intelligence artificielle montrent la voie à suivre pour la gestion des parcs automobiles et le contrôle des véhicules dans un avenir immédiat. Son utilisation permet d’optimiser et d’automatiser les ressources, ainsi que de réduire les coûts de carburant.

Organisation des équipes pour plus de mobilité en entreprise

La gestion de la flotte automobile et le contrôle des véhicules ne sauraient être exclus de l’une des grandes nouveautés que la crise actuelle apporte au marché du travail : l’irruption du télétravail. La capacité des entreprises à s’adapter au travail à distance, à mettre en place de nouveaux modèles de travail et d’organisation des équipes, sera déterminante. Heureusement, la numérisation a beaucoup à dire dans ce domaine.

Il est désormais possible de prendre de meilleures décisions et de gagner du temps grâce à une application cloud à laquelle peuvent accéder différents membres d’une équipe. Et le logiciel de gestion de flotte d’aujourd’hui est spécialement conçu pour rendre l’optimisation du temps et la prise des meilleures décisions beaucoup plus faciles qu’il y a quelques années seulement. La gestion et le contrôle d’une flotte sont une activité où une communication constante est essentielle, et en fait, beaucoup d’informations sont déjà partagées par téléphone et par courrier électronique. Le défi consiste maintenant à tirer parti des outils d’information au profit du travail à distance.

Formation et sensibilisation

C’est le bon moment pour promouvoir la formation en ligne auprès des conducteurs. Avec un grand nombre d’employés qui « télétravaillent », il n’est pas inutile de continuer à former les conducteurs, notamment dans le domaine de la conduite sûre et efficace.

D’autre part, il est important de renforcer les messages de sensibilisation et de sécurité pour les conducteurs qui continuent à rouler. Comme le reste de la population, ces personnes sont préoccupées par une situation aussi critique que celle que nous connaissons actuellement. Ces préoccupations, comme toute instabilité émotionnelle, ne sont pas de bons compagnons pour une conduite sûre. D’autre part, le trafic est plus fluide que jamais. Un fait qui pourrait conduire à des excès de vitesse avec le risque pour la sécurité, et aussi à des sanctions, qu’il entraîne.