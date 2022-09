Les nouvelles technologies ont révolutionné, pour le meilleur, le monde de la restauration. En effet, elles permettent aux restaurateurs de générer de la richesse et elles offrent aux clients une meilleure expérience avec leurs restaurants. Quelles sont ces nouvelles technologies et comment servent-elles aux restaurateurs ?

Les bornes de commandes

Elles sont de plus en plus répandues, surtout dans les fast-foods et même dans les restaurants classiques. Une borne de commande est un dispositif doté d’un écran tactile sur lequel les clients passent leurs commandes en quelques clics.

Les bornes de commande diminuent le temps d’attente en salle et permettent un service plus rapide. Elles offrent également la possibilité de payer sa commande par carte. En libre-service, les bornes de commandes ont pour but de fluidifier les files d’attente et les attroupements. Lorsque la commande est prête, le client la récupère au comptoir.

Les menus numérisés

Ils sont disponibles sur des tablettes placées sur la table ou remises aux clients à leur entrée dans le restaurant. Le menu numérisé permet au restaurateur d’accompagner les noms des plats d’images attrayantes, dans le but de capter l’attention des clients et également de leur donner une idée des plats qui leur sont inconnus. De plus, grâce à un filtre de recherche avancée, le client peut rapidement trouver ce qu’il recherche.

Les tables interactives

Les tables interactives constituent une autre solution innovante pour les restaurants. Grâce à ces écrans, les clients peuvent faire venir un serveur à leur table pour un besoin particulier ou consulter un menu numérisé et passer directement leurs commandes.

De cette manière, les erreurs de commande sont évitées, car la commande est directement enregistrée en cuisine et il n’y a pas possibilité pour un serveur de se tromper. Il est également possible de régler son addition grâce à des applications de paiement.

Les tables interactives servent également à faire patienter le client pendant la préparation de sa commande en lui permettant d’accéder aux réseaux sociaux ainsi qu’à des jeux.

L’utilisation de la robotique

Les robots serveurs sont des cyber-hommes dont l’utilisation vise à éliminer les problèmes liés au service par des serveurs humains. Cette innovation permet un service plus rapide, moins d’erreurs de commande et des serveurs à l’expression faciale toujours accueillante.

Les restaurateurs peuvent également avoir recours aux robots pour le nettoyage de sols et aux drones pour la livraison des commandes à domicile.

Les logiciels de caisse

Ils permettent d’optimiser la gestion de votre restaurant en facilitant de nombreuses tâches du quotidien telles que les inventaires de stocks disponibles, l’enregistrement des prix, le mappage des tables, la fermeture de caisse.

Ces logiciels de caisse permettent aussi une meilleure gestion des réservations, car grâce à eux, vous pouvez rapidement vous faire une idée des tables libres pour accepter ou empêcher une réservation. Le terminal enregistre également vos paiements et vous permet de disposer de données statistiques précises, entre autres, sur les performances de votre restaurant ou d’un service précis.

Les nouvelles technologies permettent aux clients de vivre une expérience unique difficile à oublier. Les restaurateurs doivent être prêts à investir dans ces technologies pour avoir un avantage concurrentiel certain.