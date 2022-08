Avec la crise actuelle, la nouvelle norme inclut l’utilisation d’actifs numériques pour collaborer avec votre équipe et atteindre vos objectifs commerciaux. Google propose de nombreuses applications parmi lesquelles vous pouvez choisir pour les rapports et les présentations. Que vous travailliez au bureau ou à la maison, les applications Google sont faciles d’accès, pratiques et utiles.

Dans cet article, vous découvrirez plusieurs applications Google que vous pouvez utiliser pour les rapports et les présentations.

Utiliser Google Sheets

Le dossier Google Sheets est visible. Les fichiers peuvent déjà exister. Ce sont des fichiers que vous avez créés via Google Drive.

La tableur gratuite de Google s’appelle Google Spreadsheets. Les personnes disposant d’un compte Google peuvent utiliser le programme en ligne ou en tant qu’application sur les appareils iPad/iPhone et Android. Lorsque quelqu’un crée quelque chose avec Google Sheets, Google enregistre le fichier dans Google Drive. Le fichier sera alors dans Google Sheets et dans Google Drive.

De nombreux indépendants et entreprises utilisent Google Sheets. Il s’agit d’un programme de tableur gratuit appartenant à la suite bureautique de Google qui se trouve dans le service Google Drive. Il prend en charge plus de 400 fonctions de feuille de calcul. En raison de la convivialité de cette application Google, vous pouvez créer des formules pour calculer des nombres, manipuler des données et générer des chaînes.

L’importance d’utiliser Google Sheets pour les entreprises :

Données à jour : étant donné que Google Sheets signifie que vous travaillez dans le cloud, il est facile de rester au courant de vos données car les informations sont automatiquement enregistrées au fur et à mesure que vous tapez. Si vous avez plusieurs membres d’équipe, il est possible de collaborer en temps réel avec leur ordinateur, smartphone ou tablette (en ligne et hors ligne) pour créer des projets tels que des budgets trimestriels.

: étant donné que Google Sheets signifie que vous travaillez dans le cloud, il est facile de rester au courant de vos données car les informations sont automatiquement enregistrées au fur et à mesure que vous tapez. Si vous avez plusieurs membres d’équipe, il est possible de collaborer en temps réel avec leur ordinateur, smartphone ou tablette (en ligne et hors ligne) pour créer des projets tels que des budgets trimestriels. Tirez parti de l’IA : l’intelligence artificielle de Google Sheets accélère l’analyse des données. À l’aide du traitement du langage naturel ou NLP, vous pouvez interroger vos données et Google Sheets fournira une réponse. Cette application Google suggère également des formules, crée des tableaux croisés dynamiques et crée des graphiques pour vous.

: l’intelligence artificielle de Google Sheets accélère l’analyse des données. À l’aide du traitement du langage naturel ou NLP, vous pouvez interroger vos données et Google Sheets fournira une réponse. Cette application Google suggère également des formules, crée des tableaux croisés dynamiques et crée des graphiques pour vous. Travaillez comme vous le faisiez auparavant : Google a installé des fonctionnalités et des fonctions telles que : VLOOKUP, IPMT et SUMIFS, que la plupart des équipes utilisent pour éviter les interruptions de travail. Utilisez FILTER pour vous aider à organiser votre feuille de calcul en fonction de l’entrée. D’autre part, QUERY est utilisé pour générer des résultats spécifiques dans un ensemble de données central.

: Google a installé des fonctionnalités et des fonctions telles que : VLOOKUP, IPMT et SUMIFS, que la plupart des équipes utilisent pour éviter les interruptions de travail. Utilisez FILTER pour vous aider à organiser votre feuille de calcul en fonction de l’entrée. D’autre part, QUERY est utilisé pour générer des résultats spécifiques dans un ensemble de données central. Automatiser les processus métier : étant donné que toutes les informations ou tous les détails se trouvent au même endroit, l’automatisation des processus métier est pratique pour vous et votre équipe ; pas besoin d’envoyer des e-mails pour coordonner les commandes, l’inventaire et d’autres tâches. Entrez simplement les données pertinentes dans Google Sheets et les modifications peuvent être visualisées en temps réel.

Entrer des données

Google Sheets fonctionne sur la base de cellules qui se trouvent dans une grande feuille de calcul. Chaque cellule porte un nom composé d’une lettre et d’un chiffre. Les lignes ont toutes un numéro différent et les colonnes ont toutes une lettre différente. La cellule A1 est la première cellule en haut à gauche, à côté se trouve B1 et ainsi de suite. Vous pouvez entrer des données dans ces cellules. Aussi bien des mots que des chiffres. Avec les nombres, les calculs peuvent ensuite être effectués à l’aide de formules. Pour saisir des données, cliquez sur une cellule et commencez à taper.

Vous pouvez suivre toutes sortes de données dans Google Sheets. Pensez à des pourcentages, des dates et des montants. Indiquez dans le programme le type de contenu d’une cellule. Cela donne aux informations contenues dans la cellule une certaine apparence. Par exemple, un montant monétaire se voit attribuer un signe euro et deux décimales.