Si le but premier de tout VPN est de protéger la vie privée et la sécurité, plus d’un cinquième des utilisateurs accèdent à du contenu de divertissement avec ce type de service.

Que ce soit parce que vous ne souhaitez pas manquer votre émission préférée lorsque vous voyagez ou que vous voulez trouver une couverture des événements sportifs à l’étranger, seul le meilleur VPN pour le streaming fera l’affaire. Heureusement, voici quelques conseils pour dénicher celui qui convient le plus à vos attentes pour faciliter votre recherche.

La vitesse de connexion et la confidentialité

Personne ne désire supporter les ralentissements mis en place par les FAI (fournisseurs d’accès à Internet) lorsqu’il essaie de regarder sa série préférée. Vous voulez un VPN Belgique rapide pour le streaming afin de pouvoir passer outre ces barrages et vous permettre de vous connecter rapidement et de lire du contenu en streaming sans interruption tout en profitant d’une bande passante maximale.

L’autre point à prendre en considération est la confidentialité. Ce que vous diffusez en streaming vous regarde, purement et simplement. Un VPN de haute qualité assure que personne ne voit ce que vous regardez. Privilégiez un VPN doté d’un bon cryptage (256 bits par exemple) et d’une politique de journalisation exceptionnelle.

En d’autres termes, un VPN qui ne procède à aucune journalisation. Une telle politique, certifiée par un audit indépendant, constitue une assurance que votre trafic Internet n’est visible par personne, y compris le fournisseur.

Le déblocage des services de streaming et le prix

Une priorité absolue est de s’assurer que le VPN est à même de débloquer les services de streaming. S’il en est incapable, la seule chose que vous verrez sera un charmant message d’erreur. Heureusement, tous les services sélectionnés par VPNetic ont fait leurs preuves d’une manière ou d’une autre, bien que chacun d’entre eux diffère en ce qui concerne les services qu’il débloque.

VPNetic est une plateforme qui répertorie pour vous les meilleurs VPN pour le streaming en Belgique. Vous êtes donc ainsi sûr de profiter de la meilleure vitesse et de la meilleure qualité HD lorsque vous lisez du contenu en streaming. L’autre point important est le prix. Si vous voulez un service solide avec tout ce qu’il faut, vous allez devoir le payer.

Certains des meilleurs VPN gratuits ne sont pas mauvais, mais ils ne sont pas les plus performants en matière de streaming. Les prix varient cependant. Vous devrez de ce fait vous assurer que le prix pratiqué correspond à votre budget et prend en charge tous vos abonnements de streaming.

Le réseau de serveurs et l’assistance à la clientèle

Au niveau le plus basique, choisir un VPN avec un grand nombre de serveurs signifie que vous aurez plus de chance d’en trouver un avec une connexion rapide et fiable. Mais il est tout aussi important que les serveurs soient répartis sur plusieurs sites. Idéalement, vous voudriez un VPN dont les serveurs sont répartis de manière égale dans le monde entier.

Comme les sites de streamfoot proposent différentes bibliothèques pour chaque pays, mieux ils sont répartis, plus vous aurez d’options de streaming. L’assistance à la clientèle est aussi un point important. Le meilleur VPN doit disposer d’une assistance par chat en direct 24h/24 et 7j/7, qui est compétente et heureuse de vous aider.

Cet aspect du VPN est parfois négligé, mais il est bon de savoir que si vous rencontrez un problème technique ou si vous n’êtes pas sûr du serveur qui fonctionne le mieux pour le streaming, vous obtiendrez une réponse dans les meilleurs délais et pourrez rapidement résoudre le problème.

La bande passante et les données du VPN pour le streaming

Un autre critère important est la bande passante et l’allocation de données. La majorité des VPN proposent des données illimitées, mais il y en a qui vous limitent à une allocation mensuelle. Si vous atteignez cette limite, le VPN cessera de fonctionner.

Un VPN sans limite de bande passante fera en sorte que votre connexion VPN soit toujours la plus rapide, même si plusieurs personnes utilisent le VPN. N’oubliez donc pas d’en tenir compte durant le choix de votre VPN en Belgique.

La compatibilité des appareils

Ce critère est tout aussi important que les précédents. Vous devez choisir le VPN qui offre le meilleur support pour les appareils que vous utilisez. Par exemple, si vous faites du streaming principalement sur Amazon Fire TV, assurez-vous que le VPN le prend en charge. Vous utilisez plutôt l’Apple TV ?

Assurez-vous que le VPN que vous envisagez d’acquérir dispose d’une application Apple TV ou d’une application pour le logiciel de télévision intelligente que vous utilisez. La majorité des VPN sont livrés avec des applications mobiles. Par conséquent, ce ne sera pas forcément un problème.

Il va sans dire que lorsqu’il s’agit de choisir un VPN pour le streaming, le dernier mot vous revient. Pensez toutefois à privilégier un VPN qui possède toutes les fonctionnalités dont vous aurez besoin et bien d’autres encore. VPNetic et ses experts VPN restent par ailleurs à votre écoute si vous souhaitez en savoir davantage.