Les chatbots, également connus sous les noms de bot, ou chat robot représentent des outils web qui servent à rendre les conversations instantanées possibles. Cela s’explique par le fait que ce type de dispositif utilise une intelligence artificielle qui le permet de discuter avec des internautes et donc de les proposer des services pouvant répondre à leurs besoins. Cette action peut se faire avec une application de messagerie instantanée ou sur un site web spécifique. Les chatbots peuvent être indispensables dans le milieu professionnel car ils permettent aux sociétés de gagner beaucoup de temps dans leur domaine d’activité. Cela dit, le fait d’intégrer des chatbots dans vos outils professionnels peut vous permettre d’offrir une expérience client optimale. Ces outils sont actuellement tendances et peuvent jouer un rôle primordial dans les recherches ainsi que la relation avec vos clients.

Les lignes ci-dessous vous donnent quelques informations importantes pour mieux comprendre les chatbots.

Comment les chatbots fonctionnent-ils ?

Le fonctionnement des chatbots est très simple. En effet, les utilisateurs peuvent commencer à les utiliser en se rendant sur un canal de communication spécifique ou sur un site web spécialisé. Comme on a mentionné précédemment, la conversation est instantanée, et les chatbots répondent donc très rapidement. Ces derniers ont la capacité d’analyser tout ce que les utilisateurs demandent grâce à des applications et des règles spécifiques qu’ils doivent suivre.

Le bot peut répondre aux utilisateurs et les propose donc des actions à faire ou des réponses très claires. Vous avez la possibilité de demander des horaires d’ouverture de lieux bien déterminés aux chatbots. Tous les messages que les chatbots émettent sont personnalisés selon les demandes ainsi que les besoins de chaque utilisateur. Cela dit, ils sont capables de vous appeler par votre prénom et même de reconnaître votre sexe pour encore plus de personnalisation.

La création d’un bot

Vous voulez créer votre bot mais vous n’avez aucune connaissance dans le domaine ? Cette étape est simple mais nécessite de prendre en compte de quelques points essentiels. En effet, pour mettre en place votre bot de manière optimale, vous devez tout d’abord déterminer la stratégie à adopter ainsi que les objectifs que vous souhaitez atteindre avec l’outil. Vous devez donc savoir exactement à quelles questions votre chatbot peut répondre ou encore quel est le ton que ce dernier doit adopter pour répondre. Les règles que le chatbot doit appliquer ainsi que les mots-clé qu’il doit prendre en compte sont également à définir au préalable avant sa création.

Selon vos objectifs, vous devez choisir entre différents types de chatbots. Vous avez donc le choix entre les chatbots auto reply/faq, le chatbot conversationnel ou encore le chatbot avec AI.

Pour la création de chatbot, vous pouvez vous tourner vers un logiciel spécifique. Ce dernier peut représenter l’outil le plus pratique pour mettre en place un bot qui peut répondre de manière optimale à vos besoins. Sachez que les chatbots peuvent être important pour l’avancée de vos projets. Ils sont de plus en plus utilisés dans le domaine professionnel et offrent une expérience unique pour vos clients.