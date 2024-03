A l’instar de tous les équipements de nouvelle génération, les cigarettes électroniques sont évidemment dépendantes de leurs batteries. Et il s’agit de l’un des critères à privilégier les plus sérieusement au moment où l’on investit dans un produit de ce type. Car il n’y a rien de pire, pour l’ancien fumeur, que de se retrouver tout à coup trahi par sa vapote. Démuni, perdu dans un univers désormais hostile, c’est la catastrophe qui le guette alors. Heureusement pour lui, il existe des types de batterie que l’on peut choisir pour optimiser l’autonomie d’une cigarette électronique.

Optimiser l’autonomie d’une cigarette électronique en optant pour une batterie amovible et qualitative

Pour véritablement optimiser l’autonomie d’une cigarette électronique, pas besoin de réinventer le fil à couper l’eau chaude : quel que soit le produit concerné, les batteries amovibles se comportent toujours bien mieux sur ce plan. Evidemment, plusieurs formats de batterie existent, toujours caractérisés par un nombre : 18650, 20700, 21700… Plus ce nombre est élevé, plus cela signifie que la batterie possède une capacité importante. Comptez une journée d’autonomie pour une batterie 18650 et jusqu’à deux jours pour une 21700.

L’avantage de ce type de batterie est que vous pourrez en transporter plusieurs, entièrement chargées. Votre première batterie tombe à plat au mauvais moment ? Une rapide manipulation et c’est reparti. Mais évidemment, les batteries à hautes performances coûtent aussi plus cher. Aussi, pour bien démarrer avec votre première cigarette électronique, il est conseillé de vous tourner vers des produits fiables tels que les cigarettes Blu, et de demander conseil à un professionnel pour mieux comprendre le modèle de batterie qui conviendra à vos habitudes de consommation.

Les cigarettes électroniques à double batterie, une innovation intéressante

Une innovation intéressante reste cependant à signaler à quiconque souhaiterait optimiser l’autonomie de sa cigarette électronique. Il s’agit des cigarettes électroniques à double batterie. Egalement appelées mods double batterie, ce sont des dispositifs haut de gamme offrant une autonomie très confortable. Elles sont équipées de deux batteries amovibles, généralement au format 18650 ou 21700. Si l’on considère que ces deux piles possèderont une capacité de 3000 mAh chacune, cela signifie que vous pourrez profiter de votre cigarette électronique durant 2 à 3 jours sans avoir à la recharger.

C’est un confort indéniable pour les gros consommateurs de e-cigarette, ceux qui utilisent la vapote comme arme antitabac. Côté recharge, il suffit de retirer une batterie, ou les deux si besoin, de les brancher à un chargeur externe, puis de les replacer dans le mod une fois rechargées. L’opération est simple et rapide. Et vous repartez pour plusieurs jours de vape intense ! Le principal inconvénient de ces équipements : ils demeurent très imposants et lourds. Comptez le double de poids et de volume par rapport à une e-cigarette classique.

Les cigarettes électroniques à batterie intégrée : une autonomie peu optimale

Phénomène de mode incontournable ces dernières années, les cigarettes électroniques d’entrée de gamme sont équipées de batteries intégrées directement dans le corps de l’e-cigarette. Elles offrent une autonomie correcte mais limitée, de l’ordre d’une journée en utilisation normale. En réalité, ce sont plutôt le nombre de bouffées que l’on devrait comptabiliser pour caractériser cette contenance. Elles ne sont donc pas conseillées pour un consommateur qui souhaiterait optimiser l’autonomie d’une e-cigarette.

Quel que soit le type d’équipement numérique dont on parle, il existe des stratégies pour économiser sa batterie. Et dans le domaine des vapotes, la tactique la plus optimale est tout simplement d’opter pour l’un des modèles que nous avons décrits dans les deux premiers paragraphes. Pour autant, les e-cigarettes jetables se trouveront parfaitement adaptées aux consommateurs occasionnels, et possèdent aussi d’autres avantages. A commencer par leur prix et la possibilité de s’en saisir pour varier les goûts au maximum.