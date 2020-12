Le scanner de Snapchat s’enrichit de nouveaux services. Il intègre désormais les services Yuka et Vivino qui permettent de scanner les étiquettes d’aliments et de bouteilles de vin afin d’en savoir plus sur la qualité des produits et leur valeur nutritionnelle.

Les applications de réalité augmentée envahissent notre quotidien. Le réseau social Snapchat a d’ailleurs tout misé sur cette technologie. Après avoir intégré Shazam et Amazon Products à ses services, Snapchat continue sur sa lancée.

La caméra Snapchat encore enrichie

Snapchat élargit encore ses services. Dans un communiqué de presse publié la semaine dernière, le réseau social a annoncé la possibilité de scanner des aliments et des bouteilles de vin. Ces deux nouvelles fonctionnalités sont rendues possible grâce à deux nouveaux partenariats conclus avec les applications Yuka et Vivino. La première application permet de scanner le code-barre des aliments afin de connaître la valeur nutritionnelle des produits que vous achetez ainsi que leur impact sur la santé. En effet, de nombreux Français sont désormais attentifs aux étiquettes qui se trouvent à l’arrière des produits. Pour Eléonore Bienvenue, experte en diététique pour le site Sundt, il est essentiel de bien savoir décrypter les informations qu’elles contiennent. Pour cela, il faut être attentif au nombre de calories, à la liste des ingrédients (plus elle est courte, plus la composition du produit est simple), bien choisir ses matières grasses, plutôt insaturées que saturées et faire attention à la quantité de sucres ajoutés.

La deuxième application Vivino permet d’en savoir davantage sur la qualité d’un vin, à la simple lecture de son étiquette. Vous obtiendrez ainsi des informations sur sa composition mais aussi une note et des critiques de consommateurs. Vivino se construit comme un réseau social d’amateurs de vin.

Focus sur la réalité augmentée

A en croire les annonces de Snapchat lors de la conférence virtuelle de 2020, le réseau social prévoit de tout miser sur la réalité augmentée avec le projet Local Lenses, qui est un projet de réalitée augmentée collaboratif qui permet aux utilisateurs d’ajouter des éléments virtuels sur des espaces réels. L’application offre également la possibilité d’ajouter de la musique à ses snaps comme sur Instagram ou TikTok. Snapchat devrait encore développer ses efforts dans ce sens dans les années à venir.

Snapchat a récemment révélé les chiffres de son troisième trimestre 2020 et l’entreprise se porte extrêmement bien avec 11 millions d’utilisateurs en plus par rapport au trimestre précédent.