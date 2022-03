Un médecin de garde a pour mission d’assurer la permanence des soins la nuit et les week-ends et même pendant les jours fériés. Après la fermeture des cabinets médicaux, les médecins de gardes sont disponibles en toute heure en proposant des services d’intervention médicale. Si vous recherchez un meilleur moyen de contacter un médecin de garde proche de chez vous, voici la solution.

Utiliser une plateforme de recherche pour trouver un médecin de garde

Un médecin de nuit assure une fonction assez spécifique. Contrairement à votre médecin qui est en service de jour, lui il s’occupe des cas urgents après la fermeture des cabinets le soir et durant les jours non ouvrables. Son rôle est d’assurer la continuité des soins. Les permanences ont été conçues afin que les malades puissent consulter un médecin en toute urgence, quelle que soit l’heure et quel que soit le jour. De ce fait, si vous tombez soudainement malade un dimanche ou un samedi soir, vous pouvez alors vous rendre immédiatement chez un médecin de garde. Par ailleurs, pour trouver un professionnel de santé le plus proche, il suffit d’utiliser le site medecins-degarde.com. Il s’agit d’une plateforme de recherche, plus précisément, un service d’audiotel qui vous permet de trouver facilement des médecins de garde dans votre région ou dans votre département. Cette solution offre un gain de temps précieux pour tous les malades. Désormais, ils pourront bénéficier des soins immédiats en consultant d’urgence un médecin de garde.

Trouver un médecin de garde en un seul clic

Un site qui ressemble à un annuaire ou à un moteur de recherche pour médecins de garde est la solution qui permet de trouver un médecin en un seul clic. Si soudainement, vous souffrez d’un mal d’estomac, d’un ulcère ou si vous avez glissé dans l’escalier, vous ne perdrez plus de temps en composant le service de la gendarmerie ou en appelant tous vos contacts. Il suffit seulement d’utiliser votre application mobile ou de consulter rapidement ce site. Il est simple d’utilisation, pratique et efficace. Ce site vous aide à rechercher votre médecin de garde au bon endroit. Le mode d’emploi est très simple : une fois sur la plateforme, vous trouverez un mode de recherche par département. Il suffit de sélectionner le département dans lequel vous habitez et vous obtiendrez immédiatement une liste de tous les médecins de garde toujours en service. Sachez tout de même que le site peut aussi vous indiquer un numéro d’urgence si vous êtes réellement dans un état de panique.

Une intervention uniquement pour des cas urgents

Même si vous utilisez ce site pour trouver un médecin de garde, sachez que la plupart d’entre eux ne reçoivent que les malades nécessitant une intervention urgente. Vous devez alors le contacter avant de vous y rendre. Vous lui décrirez la situation afin qu’il puisse juger de l’état urgent ou non. Si l’intervention ne relève pas de son domaine, il vous recommandera un autre médecin de garde ou alors, vous conseiller quoi faire pour soulager les douleurs et d’attendre le matin pour consulter un spécialiste. Les cas urgents ne peuvent pas attendre certes et c’est pour cette raison que vous devez tenter d’appeler tous les médecins de garde que vous trouverez pour bénéficier d’un traitement immédiat. D’autre part, même si certains médecins n’accueillent habituellement que les personnes âgées, les nourrissons, les enfants, les mamans ou bien les adultes, un médecin de garde doit prendre soin de tous les malades. Donc, si après 20h, votre enfant a de la fièvre ou si votre grand-mère a fait une crise, vous pouvez toujours bénéficier d’une permanence de soins auprès des médecins de garde. Ainsi, en utilisant ce site, vous serez plus tranquille dans les cas d’urgence.