Si vous utilisez Snapchat, comme tout réseau social, vous avez déjà entendu parler ou été confronté à du piratage de compte. Il y a de fortes chances que ce soit la raison qui vous amène être sur ce site.

Comment les pirates informatiques réussissent-t-il à vous pirater ?

Le piratage de compte est quelque chose de commun, que vous le vouliez ou non. Les techniques sont multiples. Certaines sont connues du grand public, d’autres non. Dans cet article, nous vous donnerons trois méthodes classiques, qui pourraient nourrir votre curiosité. Mais sachez que ce contenu vise la pédagogie et non la motivation au piratage.

La technique de piratage par application

On peut utiliser une application pour pirater un compte Snapchat. S’il en existe beaucoup en circulation, il y a une en particulier qui a déjà fait ses preuves, il s’agit de PASS DECODER.

PASS DECODER est une application certifiée et utilisée déjà par des milliers de personnes à travers le monde. Elle est simple d’usage et vous offre énormément d’avantages.

Comment l’utiliser ?

Tout d’abord, il vous faut la télécharger depuis son site officiel : https://www.passwordrevelator.net/fr/passdecryptor

Une fois installée, vous devrez fournir une des 3 informations suivantes :

L’adresse mail

Le numéro de téléphone

Le nom d’utilisateur

Enfin, lancez la recherche. PASS DECODER vous affichera le mot de passe en clair sur votre écran.

Sachez aussi que PASS DECODER est garantie et certifié ISO9001 et ISO27001. À l’utilisation, vous disposez de 30 jours d’essai, satisfait ou remboursé.

La technique par exploitation de failles

Par failles, nous ne faisons pas allusion aux vulnérabilités informatiques mais aux faiblesses présentes dans un service offert par une entreprise de télécommunications. C’est d’ailleurs ce qui est illustré par le SIM SWAP.

Le SIM SWAP est une technique qui consiste à utiliser le service à distance d’un opérateur téléphonique pour voler le numéro de téléphone de sa cible.

Comment cela se passe ?

Tout d’abord, le malveillant entre en contact avec l’opérateur téléphonique en usurpant sa cible. Une fois cet exploit réalisé, il va demander le transfert du numéro de téléphone sur une nouvelle carte SIM qui lui sera livrée. Avec la nouvelle carte SIM, le malveillant peut alors initier plusieurs actions comme la modification de mot de passe de compte Snapchat ou n’importe quel code compte de réseau social.

À titre de rappel, cette technique a été utilisée contre l’ancien dirigeant de Twitter Jack Dorsey et cela a fonctionné.

La technique par l’exploitation de base de données en fuite

Les fuites de données ne sont pas quelque chose de très rare. Dans le domaine de l’informatique il faut toujours s’attendre à ce qu’une plateforme laisse s’échapper quelques informations. Soit à cause d’un problème technique ou soit à cause d’une mauvaise manipulation. Ce qui signifie qu’à chaque instant, les informations que vous hébergez ou qui sont hébergées par une plateforme en ligne, peuvent être accessibles par des hackers.

Comment cela se passe ?

Certaines personnes se sont spécialisées dans la recherche de ces bases de données qui fuient mais aussi dans leurs exploitations. Ils utilisent des scripts automatisés leur permettant d’analyser et de récupérer les identifiants de connexion afin de les utiliser pour initier des attaques informatiques à grande échelle.

Comment protéger son compte Snapchat du piratage informatique ?

La double authentification

Le premier conseil consiste tout simplement à utiliser la double authentification. Ce n’est plus quelque chose de particulier car presque tous les services le proposent dorénavant. Si l’accès à votre compte Snapchat n’est pas protégé par l’authentification à double facteur, vous devez certainement l’activer vous-même et le plus tôt possible. Mais ne soyez pas naïf, ne donnez jamais de code que vous recevez par message à autrui et peu importe l’argument avancé par ce dernier.

Faire ses mises à jour

Les mises à jour de sécurité sont un élément essentiel pour votre cybersécurité de manière globale. Elles vont vous aider à accroître votre protection et à empêcher les hackers d’utiliser les failles de sécurité qu’ils pourraient découvrir.

Être attentif et informé

Les techniques de piratage évoluent de plus en plus. Chaque jour de nouvelles méthodes sont découvertes et les hackers savent comment rivaliser d’ingéniosité. Informez-vous et ne publiez pas constamment vos données personnelles à travers les plateformes numériques.