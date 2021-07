Pour les plus passionnés d’entre vous, League of Legends n’est pas seulement un jeu, mais toute une vie. De nombreuses heures de jeu y ont été consacrées, pourtant vous n’arrivez pas à vous améliorer ? Il existe certaines astuces offertes par un coach jeux vidéo qui peuvent bien vous être utiles.

Faire appel à un coach jeux vidéo sur une plateforme spécialisée

Le meilleur moyen de s’améliorer sur League of Legends, c’est notamment de faire appel à un coach jeux vidéo professionnel. Pour ce faire, vous pouvez facilement vous faire encadrer en vous rendant sur la plateforme Arcadium.

Les avantages de faire appel à un professionnel sur cette plateforme sont vraiment nombreux :

un suivi personnalisé durant tous les matchs d’entrainements,

une analyse approfondie de tous les détails de votre gameplay,

des conseils utiles et situationnels pour améliorer le style de jeu,

la possibilité de comparer vos acquis avec d’autres équipes de la plateforme.

Vous faire coacher par un professionnel vous donnera un tout autre aperçu du jeu et des détails que vous n’avez pas su analyser jusqu’à ce jour.

La connaissance de tous les détails du jeu

Pour vous améliorer en équipe, prenez également le temps de faire une étude approfondie du jeu. Le coach professionnel vous donnera des astuces utiles et complémentaires, mais la connaissance de League of Legends et du concept du jeu ne vient que de vous. Étudiez donc ensemble avec votre équipe le macrogaming, le microgaming ainsi que toutes les compétences de vos champions favoris.

Le macrogaming constitue notamment les actions globales que vous devez faire tout au long du jeu : rotation, embuscade, teamfights et autre. Cela permet notamment de garder le contrôle global du jeu à votre avantage en permettant à vos coéquipiers de prendre des tourelles par exemple.

Le microgaming quant à lui concerne vos actions personnelles dans la maîtrise du jeu : last hit, le regard sur la Map, la laning phase et autre. Maîtriser le microgaming permet de dominer le jeu avec votre champion. Enfin, maitrisez au moins 5 champions pour tous les rôles. Cela vous permettra de varier votre gameplay. Mais il faudra également trouver les cohérences entre ses différents skills et savoir à quel moment du jeu il atteint l’apogée de sa puissance.

Il est possible d’approfondir vos connaissances sur ces sujets avec un coach en jeu vidéo professionnel. Ce sera plus pratique et plus facile de les apprendre. Mais il vous faudra quand même posséder quelques notions de base avant cela.

Avoir un bon sens de communication

Enfin, pour progresser en équipe sur League of Legends, il vous faut avoir le sens de la communication afin de coordonner chaque mouvement sur le terrain. C’est notamment un détail que beaucoup de joueurs négligent. Pourtant, c’est ce qui rend la partie plus animée et plus en harmonie. Il n’y a qu’à voir les parties des joueurs en solo et celles qui se font en équipe pour constater une grande différence.

Pour ce faire, toute l’équipe devrait être dans la même salle ou au moins avoir un micro-casque pour communiquer. Il existe des applications qui permettent de se contacter même en dehors du jeu. Discord fait notamment partie des logiciels les plus prisés dans le domaine du gaming. Toutefois, il y a un système de communication vocale et écrite qui est directement intégré à League of Legends.

Progresser, s’améliorer et devenir pro à League of Legends, ce n’est pas difficile. Il faut juste un peu d’entraînement et un encadrement d’un coach jeux vidéo professionnel. C’est un bon moyen pour approfondir les détails du jeu et trouver les moindres détails qui amènent à la victoire qu’importe la situation.