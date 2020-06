Présentation de la gamme d’intérieur Dooxie Legrand

La gamme des interrupteurs et prises Dooxie fournie par l’entreprise française d’Appareillage Électrique Legrand est disponible en deux couleurs : blanc ou aluminium et avec plusieurs plaques de finition, du blanc pur à la finition bois d’ébène, vous trouverez dans cette gamme de matériel une solution adaptée à votre désir et surtout à votre budget et à vos Appareillage électrique et Tableaux électriques.

La gamme dooxie Legrand se présente sous 2 aspects différents

Aspects 1 : Des produits plutôt arrondis

Grace à cette conception la marque dooxie marque sa volonté de proposer de nouveaux équipements électriques, tant au niveau de la conception que de la finition. La ligne des interrupteurs et des prises est plus raffinée.

Aspects 2 : Des Produits à la fois arrondies et carrées

Cette gamme est surtout destinée aux consommateurs créatifs et aux artisans qui veulent être en phase avec leur époque. Les interrupteurs et les prises Dooxie Legrand, permettent au géant français de répondre mieux et de manière ciblée aux attentes de ces millions de consommateurs, avec une gamme de produits dont le styles s’adapte aux décorations de chacun de vos projet.

Aperçu des produits Legrand dooxie

Voici les interrupteurs et prises proposés par la gamme Dooxie Legrand :

Dooxie Legrand emballé est un petit sac qui contient la fonction, la plaque de couverture, les griffes. Il est facile de commander, en une seule fois, un bouton poussoir lumineux Legrand dooxie, un clic et le produit est chez vous. Il y a tout de même un petit inconvénient avec cette gamme dooxie one, elle est un peu plus chère.

La nouvelle gamme Legrand apporte du renouveau et un peu de dynamisme. La signature particulière de cette gamme de produits dooxie Legrand est la plaque carrée et la touche ronde. Les mécanismes dooxie, qui sont disponibles en blanc et en aluminium, et la large gamme de finitions des plaques permettent des combinaisons modernes et originales.

Cette catégorie complète de Legrand dooxie présente les ensembles mécanisme blanc, plus une plaque de finition blanche. C’est la plus classique des associations possibles, mais beaucoup d’autres « combinaisons » sont possibles. A vous de jouer, à vous d’associer les mécanismes en aluminium et la plaque de dune par exemple.

Mécanisme Dooxie blanc

Les interrupteurs et les prises dooxie, comme toutes les fonctions dooxie, sont bien sûr disponibles en blanc pour répondre à vos besoins.

Dans la gamme dooxie Mécanisme Blanc vous trouverez toute une série de prises électriques (avec terre, sans terre, rénovation spéciale, avec voyant), une série d’interrupteurs (avec voyant ou lampe témoin, en double), des Chargeur USB, des prises de communication, des variateurs de lumière…

Grâce à ces mécanismes, il vous sera très facile de créer vos propres ensembles complets en ajoutant une plaque de finition dooxie parmi plusieurs couleurs disponibles.

Mécanisme Dooxie en aluminium

Le mécanisme est livré avec un support, un enjoliveur en aluminium et une coque de protection. La plaque doit être choisie parmi plusieurs finitions disponibles :

assiette de dune, assiette blanche, assiette de plume

plaque d’aluminium, plaque d’acier inoxydable brossé, plaque d’ébène.

Les plaques blanches Dooxie

La gamme des prises et interrupteurs dooxie Legrand vous propose deux choix de composition :

arrondies

ou carré.

Cette gamme offre plus de choix des finitions de cerclage disponibles en différentes versions, Chrome, dune, plume, c’est à vous de faire votre propre composition.

Plaques Dooxie couleur

Toutes les nouveautés présentes sur les plaques de dooxie blanches sont également présentes chez les plaques Dooxie de couleur, les électriciens les aiment car elles permettent de bien Allumer et éteindre les Appareils électriques ou Objets connectés à vos Installations électriques.

Il s’agit des formes carrée ou rondes marquée par un cerclage subtil pour ajouter une bonne dose de modernité. Chaque plaque de finition peut être associée à un mécanisme de la gamme dooxie (interrupteur, prise de courant, chargeurs USB…).

Accessoires Dooxie

La particularité de cette gamme, c’est qu’elle met à votre disposition différentes griffes de montage en plusieurs longueurs :

30mm ou 40mm pour les appareils en rénovation.

60mm spécialement adapté pour la fixation dans les carreaux.

Des boîtiers de montage en surface sont également présents dans cette gamme.

Les avantages de la prise de courant Legrand dooxie :

Les Prise électrique Dooxie Legrand sont équipées d’un système d’enjoliveurs encastrés « en surface » qui garantit une sécurité maximale pour les enfants. Les contacts électriques de la prise dooxie ne sont accessibles que si les deux arbres sont enfoncés simultanément (Prises de courant sécurisées pour vos Installation électrique). Les habitants de la Maison connectée seront plus en sécurité grâce aux Appareillages électriques dooxie.

La Prise Legrand dooxie est très bonne comme Prise télévision (prise tv), prise multiple, prise usb, Prise double, ou Prise téléphone.

Les plaques de la douille sur laquelle sont positionnés les trous de vis sont mobiles et permettent de jouer avec l’axe de fixation.

toutes les prises dooxie sont équipées de bornes de connexion avec codage couleur et déconnexion par bouton-poussoir ergonomique.

Les avantages des Interrupteurs électriques Legrand dooxie :

Les interrupteurs dooxie, sont livrés avec une belle coque de protection en peinture.

Les bornes de l’interrupteur sont doublées pour faciliter le rebranchement. Les Interrupteurs Legrand peuvent êtres :