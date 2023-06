L’e-gouvernement remet en question le fonctionnement traditionnel des services publics et s’adapte à la révolution numérique. Des mesures sont prises pour relever les défis du numérique et du changement climatique, comme le « pacte productif pour le plein emploi » du Ministère français de l’économie et des finances.

La nécessité de réinventer l’administration

L’e-gouvernement pour des services publics optimisés

L’objectif principal de l’e-gouvernement est d’améliorer les services publics, de soutenir les processus démocratiques et de mettre en œuvre les politiques publiques. La digitalisation des services publics a considérablement augmenté dans tous les pays membres, passant de 45% à 65% entre 2001 et 2002.

Pour les citoyens, l’e-gouvernement simplifie l’accès à l’information publique et réduit les délais administratifs. Les outils en ligne tels que les forums, les chats et les votes permettent une interaction directe avec les décideurs politiques. Les portails internet à guichet unique deviennent la norme pour les services publics.

Pour les entreprises, l’e-gouvernement améliore la productivité et la compétitivité en réduisant les coûts administratifs. Le traitement électronique des douanes, des déclarations fiscales et des procédures accélère les démarches tout en améliorant leur qualité. Les services en ligne pour les entreprises offrent une interactivité accrue.

La collaboration entre les administrations

L’e-gouvernement encourage la collaboration entre les autorités nationales, régionales et locales, ainsi qu’avec les institutions communautaires. Les administrations régionales et locales sont en première ligne pour les services publics en ligne. Le développement de l’e-gouvernement à l’échelle régionale et locale est une priorité avec les Fonds structurels.

Les défis à relever pour généraliser l’e-gouvernement

Plusieurs défis doivent être surmontés pour généraliser l’e-gouvernement :

Accès pour tous : Garantir l’accès aux services publics en ligne pour tous et promouvoir l’éducation informatique.

Confiance des utilisateurs : Assurer la confidentialité des données personnelles et renforcer la sécurité des transactions et des communications numériques.

Marchés publics électroniques : Établir des règles claires pour la passation électronique des marchés publics en Europe.

Services paneuropéens : Favoriser la mobilité sur le marché intérieur de l’Union européenne et promouvoir la coopération entre les administrations.

Interopérabilité : Assurer l’interopérabilité des systèmes d’information au niveau national et européen pour des services publics intégrés.

Échanges de bonnes pratiques et investissements

Il est essentiel d’intensifier les échanges de bonnes pratiques entre les administrations et de maximiser les investissements pour une infrastructure technologique adéquate.

La révolution numérique et l’Indice de Développement du gouvernement électronique (EGDI)

La révolution numérique favorise la croissance économique et la compétitivité. L’Indice de Développement du gouvernement électronique (EGDI) des Nations Unies évalue l’utilisation des technologies de l’information pour favoriser l’accès et l’inclusion de la population. Il est essentiel d’investir dans l’accès à internet, la connectivité et les capacités humaines pour réduire la fracture technologique.

L’e-gouvernement en Belgique

En Belgique, le gouvernement électronique est mis en œuvre à travers diverses applications développées par des organismes gouvernementaux. Des accords de coopération ont été conclus pour assurer une communication rapide entre les administrations et les entreprises. Les communes belges proposent également des sites web utiles aux citoyens.

L’e-gouvernement pour une plus grande efficacité

L’e-gouvernement est un outil pour réformer l’administration publique et favoriser le développement durable. Il améliore la gestion publique, la communication, la croissance économique et la qualité de vie. Par exemple, la Tanzanie a mis en place un programme d’e-gouvernement pour améliorer les communications, l’emploi et la qualité de vie de sa population.

Conclusion

L’e-gouvernement modernise les administrations publiques, améliore les services publics et renforce le processus démocratique. Les défis à relever incluent l’accès pour tous, la confiance des utilisateurs, les marchés publics électroniques, les services paneuropéens et l’interopérabilité. Les échanges de bonnes pratiques et les investissements dans la révolution numérique permettent d’accroître l’efficacité et la compétitivité grâce à l’e-gouvernement.

