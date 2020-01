Au 21e siècle imprégné de digital, les produits numériques et Internet ouvrent un monde d`accès facile à l’information, au divertissement et à d’autres services. Mais ce portail informatique présente également la possibilité que nos informations personnelles tombent entre de mauvaises mains et alors nous pouvons devenir victimes d’une fraude en ligne.

Les cybercriminels sont constamment à la recherche de moyens de gagner de l’argent à vos dépens. Les individus et les organisations sont souvent la proie de fraudes qui impliquent diverses formes de techniques d’ingénierie sociale, où les informations requises sont obtenues d’une personne plutôt que de s’introduire dans un système. Ces escroqueries sont des exemples typiques de la façon dont les cyber-attaquants peuvent facilement jouer sur la psychologie et les perceptions des gens.

TOP 5 des recommandations pour se protéger de la fraude en ligne

Dans cet article, nous vous fournissons TOP 5 recommandations sur les méthodes que vous pouvez utiliser pour empêcher les criminels d’obtenir et d’utiliser vos informations et bien d’autres. Les conseils fournis ici visent à vous aider à vous protéger. La sensibilisation est votre meilleure défense !

Faites attention à vos biens et données personnels

N’envoyez jamais d’argent ou ne donnez pas de carte de crédit, de détails de compte en ligne ou de copies de documents personnels importants à des personnes que vous ne connaissez pas ou en qui vous n’avez pas confiance. Évitez tout ce qui demande un paiement par virement bancaire, carte pré-chargée ou monnaie électronique comme Bitcoin. À la suite des publicités frauduleuses sur le BBB, la Commission fédérale du commerce encourage tout le monde d’envoyer de l’argent seulement après avoir reçu un contrat officiel. Si vous pensez avoir fourni votre compte bancaire ou les détails de votre carte de crédit à un escroc, contactez immédiatement votre banque ou institution financière.

N’ayez confiance en rien ni personne

Restez vigilant et sceptique aux messages des profils suspects. Aujourd’hui, la manipulation des opinions des Canadiens est une de plus populaires cybermenaces , il y a des dizaines des bâtiments remplis « d’écrivains » et « d’influenceurs » qui ont pour but d`atteindre le public ciblé à l’aide des commentaires et du contenu partagés sur les sites Web des médias. Le Centre canadien de cybersécurité avertit que les joueurs parrainés par l’État peuvent mener des opérations d’influence sophistiquées en se faisant passer pour des gens ordinaires.

Attention quand c’est trop beau !

Ne vous laissez pas séduire par une victoire surprise. Ces escroqueries tentent de vous inciter à donner de l’argent à l’avance ou vos informations personnelles afin de recevoir un prix d’une loterie ou d’un concours auquel vous n’avez jamais participé. Effectuez une recherche sur Internet sur l’un des détails du concours – de nombreuses escroqueries peuvent être identifiées de cette façon, par exemple Apple avertit les utilisateurs sur le fraude avec les cartes de cadeau et les exhorte à appeler Apple, s’ils pensent être victimes d’une arnaque impliquant des cartes-cadeaux App Store et iTunes ou des cartes-cadeaux Apple Store.

Ne payez pas de frais d’avance

Si quelqu’un vous demande de payer d’avance pour recevoir des gains, c’est presque toujours une arnaque. Les casinos légitimes ne vous obligent pas à payer de frais pour collecter les gains. Aujourd’hui les rumeurs sur l’existence de casino payant avec les énormes jackpots sont populaires, mais n’y croyez pas, car en réalité la plupart des casinos ne vous paieront pas 100% de gains. Choisissez seulement les casinos vérifiés et licenciés, lisez différents avis, examens, articles et critiques sur des sites de casino, discutez-en avec des gens sur des forums spécialisés.

Protégez vos ordinateurs, smartphones et tablettes

Protégez votre ordinateur avec des filtres anti-spam, des logiciels antivirus et des pare-feu. Pour une protection optimale, assurez-vous de maintenir ces programmes à jour. Et si vous pensez avoir été victime d’une arnaque en ligne, agissez immédiatement. N’oubliez pas signaler l’incident au Centre antifraude du Canada (CAFC) et informer immédiatement les sociétés avec lesquelles vous avez des comptes, si vous avez fourni des numéros de compte, des NIP ou des mots de passe à une source non identifiée. Sachez qui sont vos fournisseurs pour votre hébergement, votre messagerie et Internet et comment ils vous contacteront.