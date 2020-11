Le jeu en ligne est en plein essor et continuera de faire partie de notre vie pour un proche avenir. Avec le nombre d’options à porter de main, le jeu en ligne devient plus accessible et versatile que jamais. Vous pouvez jouer à vos machines à sous favorites ou faire une partie de blackjack en face d’un vrai croupier de façon complètement virtuelle. Ou placer des paris sur votre équipe préférée d’à peu près n’importe où sur la planète à n’importe quelle heure de la journée. Et tout cela serait impossible sans la technologie. Jetons un coup d’œil à certaines des percées technologiques qui ont marqué le monde du jeu en ligne en 2020.

Les casinos blockchain

La croissance des Bitcoins et le développement de la technologie Blockchain ont eu un impact sur divers aspects de l’industrie du jeu en ligne. Les crypto-monnaies ont ouvert de nouveaux mondes et possibilités aux casinos en ligne. En plus d’offrir une sécurité élevée, ils offre un jeu plus équitable. Étant donné que l’équité est l’un des aspects majeurs des jeux de casino en ligne, les casinos blockchain ont vu leur popularité augmenter. On peut s’attendre à ce que davantage d’entreprises adoptent les cryptos monnaies pour raisons de sécurité et assurer un fair-play.

Les réseaux de neurones artificiels

Étant donné que les casinos en ligne fournissent des services dans le monde entier, ils ont besoin d’une immense puissance de calcul pour faciliter les algorithmes de randomisation requis. Ainsi, les casinos en ligne ont commencé à adopter l’IA (intelligence artificielle) sous la forme de réseaux de neurones. Ils aident à traiter les milliards de requêtes en distribuant la puissance de calcul. Cela permet aux joueurs de placer des paris et des paris sans aucun retard dans la performance.

Traitement des paiements

Les options de paiement ont beaucoup amélioré au cours des dernières années passant de quelques options de cartes de crédit aux crypto-monnaies. Il existe des portefeuilles électroniques comme Paysafecard qui ont rendu les choses plus faciles pour les joueurs du monde entier. L’industrie de la crypto-monnaie n’est plus limitée au Bitcoin et il existe maintenant des milliers d’autres options de crypto comme Litecoin, Ethereum. Cependant, le Bitcoin reste la crypto-monnaie la plus utilisée dans les casinos.

Technologies AR et VR améliorées

Alors que l’AR est conçue pour améliorer l’expérience de jeu en juxtaposant des éléments numériques sur des environnements naturels, le VR nous emmène dans un tout nouveau monde de jeu. Les concepteurs de logiciels innovent continuellement avec ces 2 technologies depuis un certain temps et une petites poignée de plates-formes les prennent en charge aujourd’hui. Par contre, cela pourrait bientôt changer et on peut s’attendre à ce qu’un nombre croissant de plateformes décident d’utiliser c’est technologie pour attirer une nouvelle gamme de joueurs.

Conclusion

Comme on peut le constater, le monde du jeu en ligne est en pleine santé et ne cesse d’innover. Impossible de savoir ce que l’avenir nous réserve, mais le futur devrait être florissant et pleins de surprise.