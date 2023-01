Classée parmi les moyens de transport les plus utilisés en France, la trottinette électrique paraît incontournable. En plus d’être plus économique que les voitures, elle est aussi moins polluante. Toutefois, comme les autres véhicules motorisés, son utilisation est soumise au respect de quelques règles, notamment la souscription à une assurance. Que faut-il savoir à propos de l’assurance d’une trottinette électrique ? Nous vous invitons à le découvrir dans cet article.

Quels sont les différents types de trottinettes électriques en vente sur le marché ?

En France, il existe divers types de trottinettes électriques. Vous avez le choix entre la trottinette pliable, le modèle à deux roues et les modèles à trois roues. En réalité, ces différentes catégories de trottinettes se distinguent par leur forme et le nombre de roues.

Ces moyens de transport révolutionnaires peuvent aussi être classés selon la puissance du moteur. En effet, certains modèles de trottinettes possèdent des moteurs plus puissants et sont donc plus rapides. Il faut reconnaître que cela influence grandement leurs prix. De ce fait, certains modèles sont parfois très chers sur le marché.

Quels sont les critères à observer pour bien choisir une trottinette électrique ?

Pour bien choisir sa trottinette électrique, il faut se baser sur quelques critères de sélection. Il est recommandé d’opter pour une trottinette électrique fiable en premier lieu. Votre moyen de déplacement doit être assez autonome pour que vous puissiez pleinement en profiter. Vous éviterez alors de vous retrouver à court de batteries à des moments critiques.

De plus, vous devez choisir la trottinette présentant le meilleur rapport qualité prix. Opter pour le modèle le moins ou le plus cher n’est pas l’idéal. Les offres trop avantageuses cachent parfois de mauvaises surprises. De même, un prix trop élevé n’est pas forcément synonyme de qualité supérieure. Vous pouvez toutefois trouver ici une trottinette électrique pas cher et de meilleure qualité.

Quelles sont les précautions à prendre avant d’acheter une trottinette électrique ?

Toujours dans le but de choisir la meilleure trottinette électrique du marché, vous devez faire attention à quelques caractéristiques. Selon les modèles, les éléments tels que la vitesse maximale et l’autonomie peuvent varier. Afin de faire le meilleur choix possible, vous devez utiliser ces caractéristiques pour comparer les différentes offres du marché. En fonction de vos besoins et de votre budget, vous pourrez alors choisir le modèle adapté.

Pourquoi souscrire à une assurance pour sa trottinette électrique ?

Il existe de multiples raisons qui pourraient vous convaincre à souscrire à une assurance pour votre trottinette. En effet, il faut souligner que cette mesure est obligatoire selon la législation française. Les trottinettes électriques font partie des NVEI (Nouveaux véhicules électriques individuels) et doivent donc être assurées à cet effet comme les véhicules motorisés. L’assurance est donc indispensable pour pouvoir rouler sa trottinette électrique légalement. En cas de non-respect de cette mesure, le propriétaire de la trottinette risque des sanctions.

Par ailleurs, une assurance permet de bénéficier d’une couverture en cas de sinistre. Selon les circonstances, il peut s’agir d’une aide financière pour la réparation, les frais médicaux, ou les dégâts causés à autrui. L’assurance peut s’avérer très utile en cas de vol de la trottinette électrique également.