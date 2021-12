Investir dans les énergies renouvelables est un objectif important en France. C’est pourquoi vous voyez de plus en plus de panneaux solaires autour de vous. Que vous viviez en ville ou à la campagne. Beaucoup de gens savent une chose ou deux sur les panneaux solaires. Mais les panneaux solaires sont inutiles sans onduleur. L’onduleur est indispensable, mais relativement peu connu en ce qui concerne les panneaux solaires. Il est donc temps d’y prêter attention.

Pourquoi un onduleur est-il nécessaire ?

Les panneaux solaires convertissent la lumière du soleil en énergie, en courant continu pour être précis. Mais dans nos foyers, nous utilisons le courant alternatif. Si vous voulez utiliser l’énergie produite par les panneaux solaires, vous devez convertir le courant continu en courant alternatif. Et c’est exactement ce que fait un onduleur, tel qu’un Onduleur SMA.

Que fait un onduleur d’autre ?

Outre la conversion du courant continu en courant alternatif, l’onduleur possède un certain nombre d’autres fonctions intelligentes. Il suit le rendement de vos panneaux solaires et régule tout en termes de sécurité. Par exemple, si vos panneaux solaires sont cassés et qu’il y a un dysfonctionnement, l’onduleur est le dispositif qui vous permet de le savoir.

MPP-tracker : une pièce importante de technologie

Tous les onduleurs sont équipés d’un MPP tracker. MPP signifie Maximum Power Point. L’objectif de ce système de suivi est d’obtenir en permanence le meilleur résultat possible des panneaux solaires dans toutes les circonstances possibles.

Quels sont les types d’onduleurs ?

Avant de choisir l’onduleur à acheter, déterminez d’abord le type d’onduleur dont vous avez besoin. Il y a quatre onduleurs différents sur le marché :

L’onduleur de chaîne

Cet onduleur relie tous les panneaux solaires existants. Les panneaux sont ensuite connectés à l’onduleur en série. C’est la technique la plus courante, mais l’onduleur de chaîne présente un inconvénient. Comme tous les panneaux sont reliés entre eux, le panneau le plus faible détermine la quantité d’énergie qui peut être produite. Si un panneau reçoit de l’ombre, il y a un effet direct sur l’ensemble et vous le remarquez dans le rendement des panneaux.

Onduleur monophasé

Les onduleurs monophasés conviennent aux petits projets solaires jusqu’à 16 panneaux solaires. Ce type d’onduleur est principalement utilisé pour les projets résidentiels à petite échelle.

Onduleur triphasé

L’onduleur triphasé comporte trois fils de cuivre par lesquels le courant est conduit. Cela signifie que l’onduleur est capable de traiter de plus grandes quantités d’électricité produite qu’un onduleur monophasé. Les onduleurs triphasés sont utilisés pour les projets solaires plus importants comportant plus de 16 panneaux solaires.

Micro-onduleur

Le micro-onduleur fonctionne de manière légèrement différente des autres types d’onduleurs. Cet onduleur est placé derrière chaque panneau solaire individuel. Ainsi, le rendement par panneau est mesuré. Un panneau est à l’ombre ? Cela n’affecte pas le rendement des autres panneaux, comme c’est le cas pour une chaîne.

En plus des options ci-dessus, des onduleurs hybrides sont également disponibles. L’onduleur hybride convertit non seulement le courant continu en courant alternatif, mais il stocke également l’énergie que vous n’utilisez pas. Vous pouvez ensuite utiliser cette puissance plus tard, par exemple lorsque le soleil s’est couché.

Quel onduleur dois-je choisir ?

Lors du choix d’un onduleur, il y a un certain nombre de facteurs à prendre en compte. Il y a du soleil toute la journée ? Ou bien y a-t-il des ombres provenant de cheminées, de lucarnes ou d’arbres, par exemple ? L’emplacement des panneaux est également déterminant. Si les panneaux ne sont pas tous proches les uns des autres, vous ne pouvez pas opter pour un onduleur de chaîne. Vous pouvez toutefois opter pour une double chaîne. Assurez-vous que l’onduleur a la possibilité de connecter deux chaînes.

Il y a différentes marques qui proposent des onduleurs via un grossiste ou distributeur de panneaux solaires. Demandez suffisamment de conseils avant d’acheter un système. En effet, la combinaison de panneaux solaires, d’un onduleur et d’un équipement de montage est toujours personnalisée.