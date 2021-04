Des volets roulants sont particulièrement pratiques, surtout s’ils sont motorisés. Mais comme tout équipement, ils ne sont pas non plus infaillibles. Il arrive en effet qu’un volet se bloque alors que vous tentez de le monter ou de le descendre. Dès lors, un petit diagnostic est nécessaire pour identifier la source du problème et y apporter une solution adéquate. Parfois, une simple saleté sera responsable et il suffira de nettoyer votre équipement. Dans d’autres cas, des réparations voire un remplacement seront de mise. Et bien sûr, l’impact sur le coût des rénovations est très direct. C’est pourquoi nous vous donnons toutes les clés pour savoir comment réparer un volet roulant électrique bloqué. Du diagnostic à la réparation, nous vous expliquons tout !

Contrôlez les glissières

Comme expliqué précédemment, il se peut que des saletés soient la cause d’un volet roulant électrique bloqué. Si vous essayez de descendre votre volet, mais qu’il bloque à une certaine hauteur, ne forcez surtout pas. Remontez-le et contrôlez l’état des glissières latérales. Il est possible qu’un caillou, un morceau de bois ou même un insecte entrave le passage du tablier.

Si c’est le cas, nettoyez simplement les rails, pour libérer la voie. Pour ce faire, utilisez un aspirateur et une brosse douce. Enfin, pulvériser un peu de graisse pourra aussi faciliter le passage des profilés.

Si le volet roulant reste bloqué dans son coffre

Ensuite, si votre volet électrique reste bloqué dans le coffre, il peut y avoir différentes causes. Pour savoir de laquelle il s’agit, commencez par écouter le moteur. Si vous n’entendez aucun bruit, cela signifie qu’il ne s’est pas activé. Dans ce cas, le problème se situe soit au niveau de l’alimentation électrique, soit au niveau du moteur lui-même.

Aucun bruit : problème électrique ou moteur défectueux ?

Afin d’affiner votre diagnostic, vérifiez les fusibles correspondants au volet. Changez-les si certains ont grillé. Idem si vous repérez des câbles défectueux. Si tout est en ordre, il faut alors ouvrir le coffre du volet. Profitez-en pour contrôler l’alignement des profilés et assurez-vous que l’enrouleur soit bien positionné dans son axe.

Ensuite, vérifiez la connexion entre le moteur tubulaire et l’alimentation électrique. Si tout semble correct, il convient de mesurer la tension qui arrive au moteur. La présence de courant à l’extrémité du câble mural indique que le moteur ne fonctionne plus. La solution est donc de le remplacer. Choisissez un moteur tubulaire radio ou filaire, compatible avec votre volet. La manipulation n’est pas compliquée, mais il est préférable de demander de l’aide à une autre personne. À la fin, pensez également à régler les fins de courses (en haut et en bas)

Présence de bruit, mais tablier immobile

L’autre cas de figure est le suivant: vous entendez effectivement un bruit en appuyant sur le bouton du volet, mais celui-ci ne bouge pas. A priori, le moteur fonctionne et le problème concerne plutôt le tablier. Comme précisé plus haut, il faut alors ouvrir le coffre et contrôler l’alignement de l’enrouleur dans son axe. En effet, les profilés ne peuvent pas se dérouler si l’axe est tordu. Assurez-vous aussi que le tablier soit correctement placé dans les glissières latérales.

Si vous ne notez rien d’anormal, il faut ensuite vérifiez l’état des profilés. Pour ce faire, prenez votre courage à deux mains, puisque vous devez sortir le tablier du coffre. Libérez donc un espace suffisant dans la pièce, pour pouvoir dérouler le volet sur le sol. De plus, protégez aussi bien le sol que les murs et les meubles.

Voici la procédure : coupez l’électricité, débranchez le moteur de l’alimentation électrique et sortez le tablier de son axe. Puis déroulez-le délicatement par terre. Contrôlez tous profilés un à un – et profitez de l’opération pour les nettoyer soigneusement. Si un ou plusieurs sont endommagés, il faut les remplacer. Une alternative est de changer tout le tablier.

Et pour finir

Nous tenons également à vous rappeler qu’un entretien régulier est indispensable pour que vos volets roulants électriques fonctionnent de manière optimale. Vous augmenterez ainsi leur durée de vie et ferez des économies sur la durée.