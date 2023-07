La sécurité de votre logement est un point essentiel, surtout à l’approche des vacances d’été, alors que vous allez probablement devoir quitter votre domicile pendant quelques semaines. Pour assurer votre tranquillité d’esprit, nous vous proposons de revoir dans cet article les mesures que vous pouvez prendre pour protéger votre domicile lors de votre absence.

Renforcez les points d’entrée

La première ligne de défense de votre logement est de renforcer les points d’entrée. Si aucune porte, aucune serrure n’est absolument inviolable, vous pouvez tout de même installer du matériel visant à faire perdre le plus de temps possible à des cambrioleurs. En effet, si un intrus passe plus de 15 minutes à essayer de rentrer, les probabilités sont hautes pour qu’il s’en aille sans pousser son exploration plus loin. Vous pouvez donc choisir des serrures de sécurité multipoints, vérifier vos fenêtres et y installer des barres de sécurité par exemple, ou des vitres résistantes aux chocs. Veillez aussi à ne rien laisser trainer dans votre jardin à votre départ qui pourrait favoriser une intrusion.

Installez un système de sécurité

Un système de sécurité moderne est un excellent moyen de dissuader les intrus et de protéger votre logement. Optez pour un système qui comprend des détecteurs de mouvement, des caméras de surveillance et des alarmes, que vous pourrez trouver sur le site de https://www.hd-protech.com/ par exemple. Les détecteurs de mouvement peuvent déclencher une alarme lorsque quelqu’un pénètre dans une zone non autorisée, tandis que les caméras de surveillance enregistrent des preuves visuelles en cas d’intrusion. Assurez-vous que votre système de sécurité est correctement installé et entretenu. Pour une tranquillité d’esprit maximale, vous pouvez même faire appel à une société de surveillance, qui se chargera de veiller sur votre domicile en votre absence et de faire intervenir la police si jamais une infraction est avérée.

Ne lésinez pas sur l’éclairage

L’éclairage extérieur adéquat est un moyen efficace de dissuader les intrus. Installez des lumières extérieures autour de votre logement, en particulier près des points d’entrée, des allées et des zones sombres. Optez pour des éclairages à détection de mouvement, qui s’allumeront lorsque quelqu’un s’approche de votre propriété. Cela découragera les intrus potentiels et facilitera également la surveillance de votre domicile la nuit.

Faites comme si, vous étiez là

L’aspect « occupation » est essentiel pour décourager les intrus. Lorsque vous vous absentez, assurez-vous de donner l’impression que votre logement est occupé. Utilisez des minuteries pour allumer et éteindre les lumières à des moments aléatoires. Demandez à un voisin de ramasser votre courrier et de garer occasionnellement sa voiture devant votre domicile. Évitez de laisser des signes évidents d’absence prolongée, tels que des boîtes aux lettres débordantes ou des rideaux toujours fermés.

Protéger votre logement, spécialement en cette période, est d’une importance cruciale. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre mairie pour connaître les réglementations en matière de vidéo surveillance par exemple, et si vous avez de bonnes relations avec vos voisins, sollicitez les pour garder un petit coup d’œil sur votre propriété. En prenant soin de la sécurité de votre logement, vous protégez non seulement vos biens, mais également la sécurité et le bien-être de votre famille.