Si le MacBook représente le gadget high-tech par définition, l’acheter reste une opération délicate. Les lieux où s’en procurer sont innombrables, ce qui complique davantage son acquisition. Pour vous aider à y parvenir facilement, voici quelques lieux où acheter son MacBook.

Acheter son MacBook chez un revendeur agréé

Pour vous procurer rapidement votre MacBook, l’idéal est de se rendre chez un revendeur agréé. En effet, à l’instar des boutiques Apple en France, vous trouverez des revendeurs agréés. Vous pourrez ainsi vous rendre chez un Apple Premium resseler, MacWay ou encore chez CLG. Ces enseignes proposent des produits Apple à des prix encadrés. En plus d’acheter votre MacBook dans ces enseignes, vous bénéficierez aussi d’accessoires, de conseils utiles et même de réductions. Pour vous procurer rapidement un modèle, rendez-vous dans ce Magasin de réparation et de vente d’appareils Apple à Paris.

Acheter son MacBook sur l’AppleStore

Vous pouvez aussi vous procurer un MacBook sur la boutique en ligne de la marque californienne. C’est certainement la solution la plus sûre et fiable pour obtenir un produit Apple de bonne qualité. Sur cette boutique en ligne, vous serez en relation directe avec la marque et son SAV. Les démarches d’achat seront ainsi facilitées et vous pourrez configurer votre appareil avant de le posséder. Concrètement, vous pouvez choisir la capacité du disque dur, celle de la RAM, la vitesse du processeur et bien plus encore. De plus, sur l’Apple Store, vous aurez droit à un service de qualité et le respect des délais. Ainsi, si le service en ligne des boutiques n’est pas satisfaisant, vous pouvez toujours faire confiance à l’Apple Store.

Les autres lieux où acheter son MacBook

À défaut de l’AppleStore ou d’un revendeur agréé, procurer vous un MacBook d’une autre manière. Il existe d’autres moyens plus ou moins avantageux pour entrer en disposition d’un produit Apple. C’est le cas des marketplaces comme Amazon et Fnac. Ces plateformes proposent des produits Apple et d’autres marques d’anciennes ou de dernières générations. Les produits sont de qualité, les prix abordables et les avantages sont onéreux. Outre les marketplaces, vous pouvez aussi acheter un MacBook sur différentes plateformes. Il s’agit de plateformes accessibles aux étudiants et en collaboration étroite avec le store Apple Education. Vous aurez la possibilité d’acheter un MacBook à un prix très avantageux. En complément, vous pourrez aussi acheter les accessoires et logiciels Apple. Vous bénéficierez également de la garantie Apple Care et d’un produit Beats au choix gratuit.