Posséder un site internet est devenu essentiel pour une entreprise en raison de la part croissante prise par le marketing numérique. Un site web performant permet d’établir une présence en ligne solide, et dote l’entreprise d’une plateforme pour communiquer avec les clients. Cependant, si créer une interface sur internet ne constitue pas une tâche difficile en soi, la production d’un site remplissant efficacement ces différents objectifs est autrement plus ardue. Voilà pourquoi il pourrait être judicieux de la confier à cette agence orléanaise, rompue à fournir à ses clients des sites clé en main.

Une agence capable de produire des sites internet adaptés aux outils numériques contemporains

En effet, un site internet capable de rendre une entreprise visible sur le web est avant tout un site compatible et facile d’utilisation quel que soit le type de machine permettant la connexion. Or, il est à noter qu’aujourd’hui, 51% du trafic français sur internet provient désormais de connexions établies via les smartphones. Voilà une première raison de faire appel à une agence comme Digijazzy, qui accompagne la création de site internet à Orléans comme ailleurs, au moyen des compétences mobilisées par ses équipes.

Loin de se contenter de réaliser une simple interface, les équipes de Digijazzy s’attachent à fournir un site clé en main à toute entreprise qui souhaiterait se doter d’un tel outil, ou simplement rénover d’anciennes structures numériques. L’agence orléanaise se fait fort d’adapter les contenus créés à chaque type d’écran utilisé pour les consulter, de l’ordinateur à la tablette, en passant par le mobile. Elle crée des sites « responsive design », testé pour répondre au mieux aux exigences graphiques de chaque machine.

Des sites internet optimisés pour le référencement

Si la concurrence a des effets positifs sur le croissance, il s’agit encore pour toute entreprise d’en sortir gagnante. Cela ne passe pas seulement par la possession d’un site internet compatible avec les technologies numériques utilisées aujourd’hui. Il faut encore que le site soit visible sur internet pour que l’entreprise puisse à son tour bénéficier de la même popularité. Voilà pourquoi un site clé en main créé par Digijazzy ne se contente pas d’être fonctionnel.

L’agence spécialisée basée à Orléans se donne ainsi pour mission de produire des contenus assurant aux entreprises clientes une visibilité web importante. Elle utilise pour cela des connaissances de pointe concernant les méthodes de référencement naturel (SEO). Se livrant à une étude optimisée des mots-clés relatifs au secteur d’activité concerné, elle fera en sorte qu’un site internet auquel elle a collaboré soit positionné de manière la plus favorable possible sur les moteurs de recherche.

La méthode de création d’un site clé en main

Afin de fournir un site clé en main qui réponde à l’ensemble de ces exigences, l’agence orléanaise élabore ses interfaces en accompagnant les entreprises clientes au lieu de faire le travail à leur place. Cela implique la mise en œuvre d’une méthode précise. Une création a lieu en six étapes. Vient en premier lieu le brief de création du site internet. Durant cette première réunion, agence et entreprise définiront les contours du projet.

L’étude des mots clés suit cette étape, et aura pour but d’optimiser la visibilité du site que ce soit sur Google ou sur un moteur de recherche écologique installé par défaut sur Firefox. On passe ensuite au maquettage et au web design, avec l’aide ou non de l’entreprise concernée. Puis la conception se termine avec les vérifications de cahier des charges et les tests. À noter que Digijazzy réalise ses sites sous WordPress, logiciel connu pour être autant performant que facile à prendre en main.