En début d’année, nous sommes dans les mois les plus froids, et quoi de mieux que de passer le week-end confortablement installé dans son canapé, pour voir la série dont tout le monde a parlé au bureau, revoir un bon film classique, ou encore lire en écoutant de la musique ?

Les indispensables de ces moments privilégiés sont : un plaid, un bon chocolat chaud ou un thé, un bol de pop-corns ou de chips, un chat qui ronronne et… un équipement son et image de qualité pour profiter à fond !

Mettre à jour ses applications

Pour optimiser votre espace de divertissement, il est important que ses logiciels et applications soient à jour.

Actualisez vos appareils pour qu’ils bénéficient des mises à jour logicielles les plus récentes pour une performance et une réactivité optimales.

Garantissez une expérience de streaming sans interruption en vérifiant régulièrement si vos applications préférées sont à jour. Les mises à jour améliorent la stabilité et introduisent de nouvelles fonctionnalités pour une expérience utilisateur enrichie.

Considérez l’utilisation d’un VPN pour streaming pour renforcer la sécurité de votre connexion, protéger vos données personnelles, et contourner les restrictions géographiques, vous offrant ainsi un accès sans entraves à un contenu varié.

Choisir le bon équipement vidéo

La première étape pour améliorer la qualité de votre installation de divertissement est de choisir du matériel irréprochable. Il est important d’avoir un téléviseur haute définition. Les écrans les plus adaptés aux films offrent la dernière technologie HDR pour un réalisme saisissant, une large gamme de couleurs pour élever la qualité d’image et des rapports de contraste élevés pour retranscrire les moindres détails. Pour visionner des films dans le plus grand confort, les meilleurs écrans de divertissement actuels sont équipés de supports polyvalents qui s’inclinent, s’orientent et s’ajustent verticalement.

Travailler le son

L’ambiance sonore fait beaucoup dans l’appréciation d’un film, c’est elle qui nous transporte, qui donne plus de vie aux images et crée des émotions fortes. Alors, soigner notre système de son est indispensable pour une expérience complète. Avoir du bon matériel, certes, est important, mais il est possible d’améliorer le son avec de simples installations. La majorité des maisons modernes ont des sols durs ou des sols pouvant vibrer, comme le parquet.

Placez un tapis, cela réduit la résonance de votre pièce.

Utiliser des rideaux joue également un rôle important dans la bonne répartition du son.

Un câblage de qualité aide grandement à un son équilibré et agréable

L’éclairage de la pièce

Un bon éclairage peut éviter des douleurs, fatigues et sécheresses oculaires. Il ne s’agit pas d’allumer toutes les lumières, car cela casserait l’ambiance « cinéma », mais au contraire d’utiliser une lumière tamisée qui adoucit celle de l’écran. Un moyen astucieux d’éviter les reflets désagréables sur votre écran de télévision est l’éclairage indirect. Celui-ci est utilisé pour augmenter la visibilité autour de l’écran sans envoyer plus de lumière directement au spectateur. Une bande de LED simple peut facilement le faire, avec des températures de couleur chaude de 1000 K à 2700 K et de 3000 K à 5700 K la nuit.

Il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup pour améliorer notre installation de divertissement, quelques changements peuvent optimiser votre expérience très facilement. À vous le binge watching ! N’oubliez pas les pop-corns, qui fêtent leur journée internationale en janvier, et c’est parti !