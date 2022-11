Souvent, on est départagé entre le choix du confort d’usage et la transportabilité de l’appareil, qui s’avère un choix extrêmement difficile. Comment choisir son ordinateur ? Devrait-on se pencher pour un écran vraiment minime, ou au contraire opter pour la plus grande taille d’écran ressemblant à un ordinateur de bureau mais portatif ?

Les offres sont très variées sur le marché actuellement, et les écrans d’ordinateur varient de minimum 11 pouces à 17 pouces. Les clients ont donc l’embarras du choix, et ce, entre la densité et l’affichage qui se ressemble plus à un ordinateur de bureau. Mais le plus important est de savoir pour quels usages seraient attribuées ces diverses dimensions.

Un portable avec un écran de 11 pouces

Ce type de portable est plutôt utilisé par les acheteurs qui recherchent la plus d’éventuelles compacités. Idéal pour les petits sacs à dos ou les petits sacs, juste un petit peu plus grand qu’un écran de l’iPad Air 5ème génération.

Un portable avec un écran entre 15-17 pouces

Pour ces tailles-là, le confort est plus privilégié ; on peut dire que les jeux vidéo sont plus avantageux avec cette dimension. Les configurations deviennent plus chargées, et les poids sont entre 1,8 à 2 kgs. On s’approche plutôt de l’ordinateur de bureau accompagné de cartes graphiques plus performantes.

Pour connaitre la longueur (ou le pouce) d’un PC portable, il faut tout simplement diviser le centimètre par 2 ,54. Pour une longueur d’un ordinateur portable de 36centimètres, est équivalent à 14,12 pouces (36 centimètres à diviser par 2,54 est égal à 14,17 pouces).

Les critères de choix d’une taille d’ordinateur portable

Avant d’acheter un ordinateur portable, il faut tenir en compte des critères qui sont adaptés aux besoins, les plus importants sont :

Taille de l’écran

Bien évidemment, la taille reste le premier critère pour choisir un ordinateur portable, celle-ci est révélée par son pouce. Elle se mesure diagonalement (pas la hauteur ni la largeur). Il est ainsi bon de savoir que plus la taille est vaste, plus la résolution d’image est élevée.

Résolution de l’écran de l’ordinateur portable

Pour certains, c’est un critère qui est considéré comme étant technique, pourtant elle est exprimée en pixels. Ce sont des bornes lumineuses qui sont associées les uns avec les autres afin de définir une image. C’est la résolution d’écran qui définit les pixels par l’uniformité de la surface. Voilà pourquoi un plus grand écran nécessite une plus grande résolution d’image (plus élevée).

Formats et les usages

Pour les écrans de 15-17 pouces, ils sont plutôt attribués dans l’utilisation des activités de travaux bureautiques. Ils sont également utilisés dans le domaine des marchés professionnels tels que la vidéo de surveillance, dans le secteur du commerce ou dans l’éducation…

Type de la dalle

Les dalles sont dépourvues de la technologie TN « Twisted Nematic », qui ont été créées depuis quelque temps. Ces types de dalle possèdent une fréquence de rafraichissement très

Relevée et qui peut même dépasser de 144Hz alors que dans certains moniteurs, elle ne dépasse pas dans les 50/60Hz.

Connectivité

Certains écrans possèdent actuellement plusieurs connecteurs d’entrées. Les plus anciennes sont les VGA, l’USB Type C ou le Thunderbol 3. Généralement, ceux qui sont les plus utilisés sont les HDMI ainsi que les Display Port. Il existe également des connecteurs qui peuvent être utilisés pour recharger des batteries ou des appareils mobiles. Il y en a même qui contiennent des haut-parleurs ou des entrées et sorties d’audio.