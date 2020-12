Les routeurs… Même si l’idée de leur conception a déjà germé depuis les années 1969, c’est dans les années 1970 qu’on en aura une version plus ou moins finie. Bien entendu, leur évolution est fille de la révolution d’Internet. Ce réseau télématique international qui réduit carrément le monde à un village planétaire. Des routeurs wifi, on en rencontre dans nombre de lieux, mieux, on en fait quotidiennement usage. Cependant, les connaissons-nous vraiment ? Eh bien, c’est l’heure de tout d’apprendre sur les routeurs wifi. Nous vous invitons à lire cet article.

Qu’est-ce qu’un routeur wifi ?

Un routeur wifi est un dispositif qui use d’un modem pour magasiner des flux Internet qu’ils transforment automatiquement et transmettent (par le biais d’un câble Ethernet peut-être) sous forme de signal sans fil afin de permettre à l’utilisateur d’avoir un bon accès à Internet. Il est capable de fournir une connexion haut débit même à distance grâce au réseau WLAN qu’il intègre. En fait, les appareils n’ont pas forcément besoin d’utiliser un câble avant de s’y connecter. Le routeur wifi, depuis son apparition, ne cesse de se moderniser. C’est la raison pour laquelle il convient de le changer après une période de 24 mois en moyenne d’utilisation intensive afin d’avoir une connexion Internet adaptée à son temps et ses besoins.

Quelles sont les caractéristiques d’un routeur wifi ?

Elles sont déterminantes pour choisir le meilleur routeur wifi. Il s’agit entre autres des performances, de la qualité de service pour l’utilisation de logiciels ou applications spécifiques, la couverture réseau, le nombre de bandes, la capacité de sécurisation de données, de la vitesse de transmission, de la norme adéquate, etc. Comme on peut le voir, la liste est longue. Par ailleurs, les performances des routeurs wifi sont fonction des innovations technologiques et de la marque. Nul n’est besoin de rappeler que la pointe de la technologie implique également le coût !

Comment fonctionne un routeur wifi ?

Le routeur wifi permet à l’utilisateur un accès de qualité au réseau Internet par le biais d’appareils. Comment ça fonctionne ? Les flux sont invisibles à l’œil nu. Tout est question de transmission et de réception d’onde entre le routeur wifi et les outils connectés. Le routeur dispose d’une adresse IP et les outils connectés, d’une adresse MAC. Le routeur wifi se sert donc de l’adresse MAC des appareils afin de leur acheminer les données nécessaires. Toutefois, il faut préciser que chaque adresse MAC est unique au même titre que les adresses IP.

Quels sont les avantages d’un routeur wifi ?

Qu’il soit à usage professionnel ou domestique, le routeur wifi présente plusieurs avantages. Il permet entre autres :