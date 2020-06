Pour tout propriétaire de site web, le référencement est un indispensable pour avoir plus de trafic. Comme de plus en plus de sites sont créés chaque jour, il est essentiel de garder des abonnés, de cumuler les vues, afin de surpasser ses sites concurrents. Pour y arriver, découvrez ces nouvelles tendances SEO à absolument adopter en 2020, que vous vous chargiez de votre stratégie de référencement ou que vous la confiez à une agence seo.

Des contenus d’excellente qualité

Bien que cette stratégie ne soit pas nouvelle à nos oreilles, Google s’obstine à demander des contenus d’excellente qualité. En effet, la qualité fait toujours partie des critères pour arriver en tête de liste des résultats de recherche sur Google. Il ne s’agit pas uniquement des qualités de rédaction (un article optimisé, bien écrit, sans fautes de grammaire, d’orthographe ou de syntaxe, une bonne organisation des idées …). Il est également question de pertinence et d’originalité. Un article, même bien écrit, ne sera pas considéré s’il est dupliqué.

Les featured snippets

En 2020, la stratégie des featured snippets peut vous mener à la position zéro sur les résultats de recherche de Google. Si vous voulez être choisir pour un featured snippet, il faut inclure dans vos contenus des informations pertinentes, formulées sous forme de liste à puces ou de tableau HTML. Effectivement, ce genre de liste est plus facile à comprendre pour les algorithmes de Google. Ces derniers afficheront donc votre article en tête des résultats sous des requêtes compatibles avec votre contenu.

La recherche vocale

La recherche vocale a fait son apparition en 2015 et ses adeptes n’ont pas cessé de s’accroitre. Aujourd’hui, en 2020, la recherche vocale est utilisée à 50% sur les moteurs de recherches si elle ne l’était qu’à 20% en 2016. Il est à rappeler que lorsque les internautes effectuent des recherches vocales, ils tendent à utiliser plus de mots. Sur le côté référencement, cela implique l’utilisation de séries mots-clés de longue traine pour vos articles. Siri et Alexa (ainsi que les autres algorithmes) vous sélectionneront plus facilement si vous utilisez des phrases, au lieu de simples mots, en optimisation.

Une stratégie vidéo

En plus de la priorisation du contenu média rencontrée dans les tendances SEO de 2018, la stratégie vidéo peut actuellement vous faire monter en position. Plus que les simples photos, les vidéos sont plus informatifs et attirent considérablement l’attention des internautes. Ajouter une vidéo à chaque contenu vous donne donc une chance d’avoir plus de trafic. Pour plus de visibilité, pensez à poster des articles pertinents toujours suivis de vidéos pour résumer.

Le responsive design associé au mobile first

Le responsive design et le mobile first sont des stratégies connues depuis un certain temps. En 2020, ces deux stratégies doivent être associées pour que votre site soit sélectionné par les algorithmes de Google. Effectivement, il ne suffit plus de prioriser les appareils mobiles et donc d’adapter le design de votre site aux mobiles. Vous devez également vous assurer que la vitesse de chargement d’une page sur votre site est assez rapide. Autrement, vous serez rejeté pour la course à la position zéro.