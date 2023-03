Face à l’impérieuse nécessité d’amorcer leur transition numérique, les entreprises optent non seulement pour l’usage d’outils technologiques plus innovants, mais aussi pour une refonte stratégique des modes de production et de gestion. Une telle métamorphose suggère également une production accrue de données numériques.

Le stockage et la gestion de ces données représentent un véritable défi pour le développement des entreprises. Ce phénomène est d’autant plus accentué avec l’émergence du Cloud Computing qui a favorisé la profusion de solutions de stockage toutes plus innovantes les unes que les autres.

Nous vous proposons dans cet article un guide pratique pour choisir une solution de stockage pour votre entreprise.

L’accessibilité

L’accessibilité des données à plein temps constitue l’un des critères majeurs dans le choix des solutions de stockage. Certaines réflexions doivent donc être menées avant d’opter pour une solution de stockage : vos données seront-elles disponibles à plein temps, sous quel format seront-elles accessibles ? Pendant que certaines solutions de stockage sont opérationnelles 24 h/24 h et 7/7j, d’autres solutions de stockage en Cloud restreignent l’accès aux données.

Certains services de stockage en ligne exigent de surcroît des frais supplémentaires pour un accès à plein temps de vos données. Par ailleurs, au-delà de l’accessibilité, vous devez vous assurer de la rapidité d’extraction ou de transfert de données.

La sécurité

Votre solution de stockage doit idéalement fournir des fonctionnalités spécifiques pour garantir la sécurité de vos fichiers. Une autre possibilité consiste à dupliquer vos données sur plusieurs serveurs afin d’éviter les pertes définitives de données en cas de panne.

D’autre part, les techniques de cryptage permettent d’empêcher l’accès des données aux personnes non habilitées à les consulter. Si vous recherchez donc le meilleur stockage en ligne pour vos données, l’idéal serait de se tourner vers un site qui offre d’excellentes garanties de sécurité.

Par ailleurs, certaines solutions de stockage sont certifiées par des normes françaises (CSPN) ou par des normes internationales, notamment la norme ISO 27018 qui garantit la sécurité de données personnelles dans le CLOUD.

La collaborativité

La mobilisation de l’intelligence collective autour des objectifs de l’entreprise représente un véritable enjeu de performance. Les entreprises optent de plus en plus pour l’implémentation des pratiques impliquant l’intégration des outils digitaux.

Ainsi, le stockage de données en Cloud est l’un des procédés susceptibles de rendre plus efficace le travail collaboratif. Cette solution doit fournir des fonctionnalités favorisant le partage de fichier entre collègues, des discussions en temps réel et des modifications simultanées de documents entre collaborateurs.

Quelques erreurs à éviter dans le choix d’une solution de stockage en Cloud

L’une des erreurs les plus courantes consiste à faire recours à un prestataire ne bénéficiant pas d’une solide réputation. Dans le domaine des services informatiques comme dans bien d’autres, la réputation doit être de mise.

Certaines entreprises offrant des services de stockage de données en Cloud proposent bien souvent des tarifs très attractifs. Bien que certaines d’entre elles soient fiables, il est important de consulter les avis clients afin de se faire une idée précise de la qualité de leur prestation.

D’autre part, les sites de stockage en ligne non chiffrés avec le protocole HTTPS doivent être évités pour la sécurité de vos données. Par ailleurs, les services de stockage en Cloud offrant une déclaration de confidentialité très peu exhaustive sont à fuir comme la peste. Opter plutôt pour des sites proposant une déclaration de confidentialité stricte.