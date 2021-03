Si vous êtes intéressés par les jeux d’argent en ligne, alors vous avez certainement déjà été tentés par les versions mobiles. Les jeux mobiles rencontrent aujourd’hui un grand succès, avec deux systèmes d’exploitation mobiles qui régissent ce monde, Ios et Android. Alors, pour jouer au casino en ligne sur votre téléphone, lequel de ces systèmes offre les meilleures possibilités ?

De nombreuses offres existent selon le mobile

Il existe une multitude de jeux de casino en ligne, adaptés en jeux mobiles. Rassurez-vous déjà, quel que soit le système d’exploitation que vous utilisez, vous trouverez des jeux qui vous intéressent. Que vous jouiez sur IOS ou Android, trouver un bon casino en ligne n’est pas si facile. Cela est d’autant plus certain, car la plupart des éditeurs développent des jeux pour les deux systèmes.

Jouer sur IOS

Si vous possédez un iPhone ou un iPad, vous avez la possibilité de jouer à vos jeux préférés sur les casinos en ligne. Il est possible de retrouver les différentes catégories de jeux comme la roulette les machines à sous ou encore le Blackjack. Avoir les applications mobiles IOS vous permet d’accéder aux jeux de casino en ligne quand vous le souhaitez et n’importe où. Les éditeurs et les maisons de jeux virtuelles ont compris l’importance de rapprocher leurs services de leurs membres.

Lorsque vous optez pour les jeux mobiles, vous bénéficiez aussi des nombreux bonus offerts pour vous encourager. On distingue le bonus de bienvenue, le bonus de fidélité, les tours gratuits ainsi que de nombreuses promotions spontanées.

Jouer sur mobile Android

Le système Android est le plus répandu dans les smartphones, ce qui oblige les casinos en ligne à s’adapter pour toucher un plus grand public. Si vous êtes un utilisateur des appareils Android, vous pouvez retrouver vos divertissements sur tablette ou smartphone.

Avec l’évolution technologique du système Android, on retrouve des jeux d’argent en ligne de meilleure qualité. Les éditeurs arriment désormais leurs offres sur les innovations technologiques des systèmes d’exploitation mobiles. Les graphismes des plateformes s’est considérablement amélioré pour faciliter la pratique du jeu en ligne. Grâce au HTML 5 l’expérience de jeu est optimisée pour être plus réaliste et plus distrayante.

Si vous pouvez retrouver toutes les options, les méthodes de paiement ne sont pas en reste. Le casino mobile permet désormais d’effectuer toutes vos transactions à partir de votre téléphone. Dans ce sens, une multitude d’offres en ligne proposent les moyens de paiement les plus populaires. Ainsi, si vous utilisez la méthode de paiement Interac qui est très répandue en France, vous trouverez plusieurs plateformes de casino Interac. Cependant, le choix est loin d’être aussi évident, à cause de la forte offre sur le marché. Heureusement, vous pourrez vous servir de notre revue des meilleurs casinos en ligne avec Interac comme méthode de paiement.

Les critères pour jouer sur un casino en ligne sur Android ou sur IOS

Les systèmes IOS et Android proposent une multitude d’offres de casinos en ligne. Toutefois, vous devez prêter attention à un certain nombre de critères qui améliorent votre expérience joueur.

La jouabilité des jeux de casino en ligne

C’est un critère primordial, que vous disposiez d’un appareil Android ou Ios. Cela n’est plus à démontrer, les divertissements fluides, dans lesquels les bugs sont rares ou inexistants, sont les meilleurs. Ici, on juge donc le soin apporté au design des jeux par les éditeurs.

Les fonctionnalités

Jouer doit vous procurer du plaisir avant tout. Alors, optez pour la plateforme qui vous permet d’être totalement à votre aise. Une large gamme de jeux, des technologies attrayantes, sont autant d’options qui doivent attirer votre attention. La possibilité de sauvegarder une partie doit aussi vous orienter pour choisir vos jeux mobiles.

Le service client

A n’en point douter, le service à la clientèle est la pierre d’angle angulaire de tous les bons jeux d’argent en ligne. En dehors des jeux de casino en ligne illégaux et arnaqueurs, toutes les plateformes sérieuses perfectionnent sans cesse cet aspect. Il est question pour eux de prouver qu’ils sont à l’écoute des parieurs. Avec des employés attentionnés et attentifs aux préoccupations des usagers, ils parviennent à renforcer leur notoriété. Les systèmes d’exploitation mobiles permettent aujourd’hui de contacter le service d’assistance par des moyens divers et variés.

La fiabilité

Personne ne souhaite se retrouver sur une plateforme où ses données peuvent être facilement piratées. La sécurité est le critère le plus important de tous, avec la recrudescence des pirates informatiques. C’est sur ce point que jouer au casino en ligne peut être dangereux, sur un site peu sécurisé. Si l’offre en jeux et plateforme est aujourd’hui exponentielle et attrayante, la sécurité peut parfois laisser à désirer. Beaucoup de joueurs potentiels ont peur de se lancer à cause de ce risque, réel et important. Les victimes des arnaques sont nombreuses. Alors, il faut choisir une plateforme qui privilégie les systèmes de sécurité de pointe.