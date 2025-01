Nous nous trouvons probablement dans l’une des meilleures époques pour investir dans les crypto-monnaies. En effet, les États-Unis sont en voie de devenir crypto-friendly, tandis que le prix du Bitcoin pourrait grimper encore plus, entraînant celui des autres cryptos. Mais pour réussir votre aventure de crypto-investisseur, vous devez être accompagné par les meilleurs professionnels.

Nous vous avons donc préparé nos 7 conseils d’expert pour trouver le meilleur courtier ou broker crypto.

1. Vérifier la réglementation et les normes de sécurité

La sécurité est une préoccupation majeure dans l’industrie des crypto-monnaies. Tout d’abord, vous devez vérifier que le courtier que vous convoitez respecte la réglementation en vigueur. Les courtiers réglementés offrent les avantages suivants :

Ils vous protègent contre les poursuites judiciaires ;

Ils acceptent des audits réguliers afin de garantir la transparence ;

Ils ont un fond de réserve pour rembourser les clients en cas de vol ;

Ils sont reconnus par les autorités de régulation dans les régions où ils opèrent.

Ce n’est pas toujours évident de choisir soi-même un courtier, surtout lorsqu’on ne s’y connait pas en crypto-monnaies. En effet, en plus de la sécurité réglementaire, vous devez analyser la sécurité infrastructurelle du broker. Mais vous n’avez pas à effectuer ce travail vous-même, car il existe déjà d’excellentes recommandations comme la plateforme Robin Hood crypto. C’est un courtier accepté aux États-Unis et en Europe, ce qui garantit déjà qu’il respecte la réglementation. En plus, comme les meilleurs courtiers, il a un solide cryptage, un stockage à froid des actifs et s’il offre la protection des comptes par double authentification.

2. Évaluer les frais et coûts d’opération

Certains courtiers vous feront gagner de l’argent, mais les frais exigés seront si énormes que vous ferez très peu de profits. D’autres encore vous exigent des frais même lorsque vous ne gagnez rien. C’est inacceptable. C’est pourquoi vous devez toujours analyser les frais demandés par la plateforme avant même d’y ouvrir un compte. Scrutez particulièrement les frais suivants : spreads, commissions ou encore frais de retrait. Fuyez les courtiers qui ont des frais cachés.

3. Évaluez la gamme de crypto-monnaies proposées

Différents courtiers proposent une sélection variée de crypto-monnaies. Certains se limitent à trader les cryptos les plus populaires telles que Bitcoin et Ethereum. D’autres par contre aiment trader des cryptos moins populaires. Si c’est votre cas, vérifiez que la plateforme prend en charge ces actifs. Vérifiez également qu’il y a assez de liquidités pour vous permettre d’acheter et de vendre sans contrainte de quantité.

4. Examinez la facilité d’utilisation de la plateforme

Vous n’avez certainement pas envie de passer votre temps à apprendre comment fonctionne la plateforme. Vous aimeriez que son interface soit assez intuitive pour que vous sachiez quoi faire dès le premier coup d’œil. Choisissez donc un courtier dont le site ou l’application est simple d’utilisation et fluide. Si vous êtes assez à l’aise avec le trading, recherchez les courtiers qui offrent des fonctionnalités avancées telles que le trading automatique.

5. Vérifiez les options de paiement

Un courtier en crypto-monnaies fiable doit proposer des méthodes de paiement flexibles et pratiques. Au minimum, on doit pouvoir utiliser les virements bancaires, les cartes de crédit, les portefeuilles électroniques et bien sûr les dépôts en crypto-monnaies. Tenez aussi compte des délais de traitement et des frais associés à ces transactions. En général, il faut éviter les courtiers qui prennent beaucoup de temps à valider un dépôt ou un retrait.

6. Étudiez la qualité du support client

Tôt ou tard, vous aurez besoin de contacter le service client. Très souvent, c’est pour un problème urgent et pressant. Il vaudrait mieux que le service client de votre courtier soit disponible et compétent. C’est pourquoi vous devez donner la priorité au courtier qui offre une assistance téléphonique. S’il y a un chat en direct, c’est aussi une bonne chose. Faites des recherches sur internet pour voir le taux de satisfaction des clients concernant ce critère.

7. Tenez compte de la réputation et des avis des utilisateurs

Tous les avis utilisateurs ne sont ni fiables, ni même indépendants. Cependant, un courtier qui n’a que des avis défavorables est probablement à fuir. Vous pouvez visiter TrustPilot pour recueillir des avis d’utilisateurs réels. Examinez bien les commentaires pour comprendre le pourquoi d’un avis ou d’un autre. Les forums communautaires et les plateformes de médias sociaux peuvent également fournir des informations précieuses sur les performances et la crédibilité d’un courtier.