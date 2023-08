Vous êtes amateurs de films d’action et vous souhaitez profiter pleinement de votre abonnement Netflix ? Découvrez notre sélection des meilleurs films d’action disponibles sur la plateforme, et laissez-vous emporter par des histoires palpitantes et des scènes spectaculaires. Cet article a pour objectif de vous guider dans votre choix et de vous présenter des films d’action qui vous tiendront en haleine.

Les classiques incontournables

Avant de plonger dans les nouveautés, il est essentiel de (re)découvrir certains films d’action qui ont marqué le cinéma et qui sont disponibles sur Netflix. Ces œuvres ont su traverser les années sans prendre une ride et continuent de captiver les spectateurs.

Mad Max : Fury Road

Réalisé par George Miller en 2015, « Mad Max : Fury Road » est un chef-d’œuvre de l’action et du post-apocalyptique. Ce quatrième opus de la saga Mad Max offre des scènes de poursuites effrénées dans un monde dévasté, portées par des personnages hauts en couleur comme Furiosa, incarnée par Charlize Theron.

The Dark Knight

Christopher Nolan a marqué l’histoire du cinéma avec sa trilogie Batman. « The Dark Knight », sorti en 2008, est sans conteste l’épisode le plus réussi de la saga. Porté par Christian Bale dans le rôle du justicier masqué et Heath Ledger en Joker inoubliable, ce film offre une intrigue sombre et captivante qui ne manquera pas de vous tenir en haleine.

Les productions Netflix à ne pas manquer

Netflix investit massivement dans la production de films originaux, et le domaine de l’action n’échappe pas à cette tendance. Voici quelques productions Netflix qui ont réussi à s’imposer parmi les meilleurs films d’action.

Extraction

Sorti en 2020, « Extraction » met en scène Chris Hemsworth dans le rôle d’un mercenaire chargé d’exfiltrer le fils d’un baron de la drogue. Ce film d’action haletant, produit par les frères Russo (réalisateurs des « Avengers »), offre des scènes de combat spectaculaires et une course contre la montre haletante.

The Old Guard

Inspiré du comic éponyme, « The Old Guard » est un film d’action fantastique réalisé par Gina Prince-Bythewood en 2020. Charlize Theron y incarne une guerrière immortelle à la tête d’un groupe de mercenaires aux pouvoirs surnaturels. Ce film propose une intrigue originale et des scènes d’action dynamiques qui raviront les amateurs du genre.

Les pépites méconnues

Au-delà des blockbusters et des productions Netflix, la plateforme regorge de pépites méconnues qui méritent votre attention. Voici deux films d’action qui ont su nous séduire par leur originalité.

Snowpiercer, le Transperceneige

Réalisé par Bong Joon-ho en 2013, « Snowpiercer, le Transperceneige » est un film d’action et de science-fiction original, adapté de la bande dessinée française éponyme. Dans un monde glacé où les derniers survivants vivent à bord d’un train en perpétuel mouvement, les inégalités sociales poussent à une révolte violente. Porté par Chris Evans et Tilda Swinton, ce film offre une immersion dans un univers fascinant et des scènes d’action intenses.

The Night Comes for Us

Ce film indonésien réalisé par Timo Tjahjanto en 2018 est un véritable concentré d’action et de combats spectaculaires. « The Night Comes for Us » suit l’histoire d’un gangster qui se retourne contre son clan pour sauver une jeune fille. Les amateurs de combats chorégraphiés et de scènes d’action brutales seront comblés.

En conclusion

Netflix propose une large sélection de films d’action qui saura satisfaire tous les goûts. Des classiques incontournables aux productions originales en passant par les pépites méconnues, il y en a pour tous les publics. Prenez le temps de découvrir ou redécouvrir ces films d’action qui ont su marquer les esprits et profitez d’une expérience cinématographique intense et captivante.